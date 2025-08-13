健康網》呵護卵巢「食」力派4盟友 醫點名肌醇食物、深海魚

板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上分享，攝取含肌醇食物有助於養護子宮，如葡萄柚；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕經痛、亂經、備孕焦慮都可能影響子宮健康！板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上於臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」發文指出，子宮是女性能量的中心，細心呵護它是維持健康的關鍵。日常飲食方面，可攝取深海魚、豆製品、含維生素E及肌醇食物做好保養。

嚴絢上分享，好好養護子宮能讓血液循環更順暢，幫助經血排出，減少經期不適。同時，健康的子宮環境有利於受精卵著床，提升備孕機會，讓整體婦科機能更健康、由內而外散發光彩。對此，她列出以下4種有助於保養子宮的超級食物，再搭配生活小秘訣，讓子宮充滿活力、更健康：

●深海魚類：富含Omega-3脂肪酸，能幫助穩定子宮內膜，降低子宮內膜異位風險。建議每週吃2-3 次，以清蒸或烤的烹煮方式為佳。

●維生素E食物：能活血、擴張血管，像給子宮蓋暖被，達到暖宮效果。食物來源有菠菜、牛肉、動物肝臟、生薑，做成菠菜炒牛肉，薑絲燉湯都是很好的選擇。

●豆製品：富含大豆異黃酮，能平衡雌激素、穩定生理週期。食材有豆漿、板豆腐、味噌。建議早餐飲用無糖豆漿，晚餐喝味噌湯。

●肌醇食物：幫助卵巢正常運作，對於多囊卵巢症候群（PCOS）患者特別好，能提升生育能力。食材有杏仁、核桃、燕麥、葡萄柚。建議麥片加堅果，或喝新鮮葡萄柚汁。

最後，嚴絢上強調，除了吃得好，規律作息、適度運動也是照顧子宮不可少的日常關鍵，記得溫柔對待子宮和卵巢，用愛滋養自己的身體。

板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上指出，除了吃得好，適度運動也是照顧子宮的關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

