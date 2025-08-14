健康網》紫薯顧眼、護膚、養腸 醫：低GI可取代馬鈴薯

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，紫薯含有花青素、抗性澱粉，能顧眼、護膚、維持腸道健康；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想吃馬鈴薯又怕胖，可以換成紫薯。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發影片分享，相較於馬鈴薯，紫薯升糖指數低、營養價值高，含有花青素，能保護眼睛、讓肌膚變漂亮；另外還有抗性澱粉，能餵養腸道裡的好菌，讓腸道變得更健康。

蕭捷健指出，主食用紫薯代替馬鈴薯，能讓人體血糖上升的速度比較慢，而且紫薯的升糖指數（GI值）約為50，比馬鈴薯的78低。它還富含有助於視力保健、讓肌膚更加漂亮的花青素、抗氧化劑、維生素A和C，以及能餵養腸道裡的好菌，讓腸道變得更健康的抗性澱粉。

請繼續往下閱讀...

營養師朱瑞君也補充，紫薯有助於好菌生長，保護胃黏膜、幫助排便，也建議腸胃健康者「帶皮吃」。購買回家後想保存久一點，可用報紙包好，放在紙箱中，置於陰涼處。

另外，針對花青素的健康益處，朱瑞君表示，紫色的花青素為天然色素，帶有很強的抗氧化力，有利減少自由基傷害，降低身體發炎、通暢新陳代謝，幫助防癌、抗老。除了紫薯外，她還列出以下5大高能量紫色營養食物，讓民眾抗老又燃脂：

●藍莓：藍莓助改善血液循環，剷除腹部脂肪，且外表有天然果粉，可安心食用。保存方式可置於密封容器，放在冷藏或冷凍室保存。

●紫葡萄：紫葡萄有助於抗老、抗肥胖，快速補充能量，且外表有天然果粉，可安心食用，也建議腸胃健康者，帶皮一起吃更好。另外，保存方式可用紙巾包起來，放置於冷藏室。

●茄子：茄子熱量低，能幫助減重、美肌、防止老化。保存方式可放入塑膠袋於冷藏室保存，但不耐低溫需留意，冷藏太久會變硬。

●紫洋蔥：紫洋蔥有助於抗過敏、調節免疫，降低發炎反應。保存方式可放置於陰涼通風處。

●紫米：紫米營養多元豐富，促進神體正常代謝運作。保存方式可倒入密封罐中，至於冷藏室，以免長蟲或氧化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法