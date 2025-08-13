限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》子宮頸糜爛先別緊張 醫：非潰爛也與癌症無關
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕婦科的世界裡，有不少讓人聽起來可怕、其實很容易誤會的名詞。禾馨婦產科醫師烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文說明，「子宮頸糜爛」就是其中之一，而子宮頸糜爛是正常的生理現象。它是指子宮頸管內的柱狀上皮細胞，受到荷爾蒙影響外翻到子宮頸外口，使表面看起來紅紅、濕濕的；這不是潰爛，不是病變，更與性生活頻繁或癌症毫無關係。
烏恩慈說明，可以把它想像成：口腔內的濕潤組織長到嘴唇表面，讓嘴唇看起來紅腫、濕潤，好像發炎。其實「糜爛」只是過去的簡化說法，正確名稱應該是子宮頸柱狀上皮外翻。
請繼續往下閱讀...
烏恩慈提到，這種情況常見於青春期、懷孕，或使用荷爾蒙避孕藥的女性。由於柱狀細胞比較脆弱、血管豐富，有些人可能會在性行為後出血。若反覆出血並引發感染，就需要治療（例如塞止血藥或進行電燒）。
烏恩慈補充，子宮頸糜爛與子宮頸癌沒有任何直接關聯。想預防子宮頸癌，關鍵仍然是：使用保險套、接種 HPV 疫苗、定期抹片與病毒篩檢。所以下次檢查時被告知「妳有點糜爛」，請先放心，這真的很常見，也很正常。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應