健康網》子宮頸糜爛先別緊張 醫：非潰爛也與癌症無關

子宮頸糜爛是正常的生理現象。它是指子宮頸管內的柱狀上皮細胞，受到荷爾蒙影響外翻到子宮頸外口，使表面看起來紅紅、濕濕的。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕婦科的世界裡，有不少讓人聽起來可怕、其實很容易誤會的名詞。禾馨婦產科醫師烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文說明，「子宮頸糜爛」就是其中之一，而子宮頸糜爛是正常的生理現象。它是指子宮頸管內的柱狀上皮細胞，受到荷爾蒙影響外翻到子宮頸外口，使表面看起來紅紅、濕濕的；這不是潰爛，不是病變，更與性生活頻繁或癌症毫無關係。

烏恩慈說明，可以把它想像成：口腔內的濕潤組織長到嘴唇表面，讓嘴唇看起來紅腫、濕潤，好像發炎。其實「糜爛」只是過去的簡化說法，正確名稱應該是子宮頸柱狀上皮外翻。

烏恩慈提到，這種情況常見於青春期、懷孕，或使用荷爾蒙避孕藥的女性。由於柱狀細胞比較脆弱、血管豐富，有些人可能會在性行為後出血。若反覆出血並引發感染，就需要治療（例如塞止血藥或進行電燒）。

烏恩慈補充，子宮頸糜爛與子宮頸癌沒有任何直接關聯。想預防子宮頸癌，關鍵仍然是：使用保險套、接種 HPV 疫苗、定期抹片與病毒篩檢。所以下次檢查時被告知「妳有點糜爛」，請先放心，這真的很常見，也很正常。

