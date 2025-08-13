自由電子報
健康 > 護眼顧齒

黃斑部病變險失明 醫：長者視力惡化別輕忽

2025/08/13 15:22

土城醫院院長賴旗俊提醒若出現線條扭曲、中心黑點或視野不對稱等異常，建議立即就醫檢查。（新北市立土城醫院提供）

土城醫院院長賴旗俊提醒若出現線條扭曲、中心黑點或視野不對稱等異常，建議立即就醫檢查。（新北市立土城醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕80歲林阿伯走路常踢到東西甚至跌倒，家人呼喚也毫無反應，逐漸失去生活自理能力，讓大家一度懷疑他罹患失智症；經就醫檢查發現竟是白內障合併黃斑部病變。所幸接受手術治療後，視力逐步恢復，還能騎腳踏車出門串門子，重新享受生活與社交活動的樂趣。

新北市立土城醫院院長賴旗俊指出，黃斑部病變是台灣中老年人視力喪失的常見原因之一，尤其於50歲以上族群為主，黃斑部位於視網膜中央，是負責辨識細節、閱讀、認人及觀看影像的關鍵區域，一旦出現病變，將嚴重影響生活品質，初期異常症狀常由單眼開始，出現閱讀跳字、字體扭曲、中央視野模糊或黑點等情況，但容易與老花眼或視覺疲勞混淆，延誤就醫時機。

新北市立土城醫院院長賴旗俊指出，正常黃斑部的結構層次分明，中央呈現凹陷（圖左箭頭處），而黃斑部病變會因水腫造成結構模糊、隆起（圖右框線處）。（新北市立土城醫院提供）

新北市立土城醫院院長賴旗俊指出，正常黃斑部的結構層次分明，中央呈現凹陷（圖左箭頭處），而黃斑部病變會因水腫造成結構模糊、隆起（圖右框線處）。（新北市立土城醫院提供）

賴旗俊說，尤其是濕性老年性黃斑部病變，若延誤治療超過2年，高達9成以上患者視力會惡化至0.05以下，甚至可能造成失明。他表示，除了老化因素外，高度近視、三高慢性病、抽菸、長時間近距離用眼及使用3C產品等，都是黃斑部病變的危險因子。現代人習慣在昏暗環境滑手機，瞳孔放大讓光線更容易直射黃斑部，造成慢性傷害；若本身有高度近視，因眼球結構改變，更容易誘發病變，導致年輕化趨勢。

賴旗俊表示，黃斑部病變分為乾性與濕性兩類，乾性病變約佔8成，病程進展慢，目前無特效藥，只能靠改善生活習慣延緩惡化，如配戴太陽眼鏡防止強光照射、戒菸、控制三高、補充抗氧化營養素等；濕性病變惡化速度快，主要是由新生血管異常增生造成出血與水腫，需透過眼內玻璃體注射抗血管新生藥物治療，臨床顯示約8成患者連續注射3劑後，3個月內視力可改善；但若延誤治療，95%的濕性患者在2年內可能造成失明，因此及早診斷與介入治療至關重要。

新北市立土城醫院院長賴旗俊提醒，若出現線條扭曲、中心黑點或視野不對稱等異常，建議立即就醫檢查。（新北市立土城醫院提供）

新北市立土城醫院院長賴旗俊提醒，若出現線條扭曲、中心黑點或視野不對稱等異常，建議立即就醫檢查。（新北市立土城醫院提供）

