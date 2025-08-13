妙齡OL跌倒後不能走路 竟是骨裂！PRP增生療法相助

長安醫院復健科醫師陳音翰提醒，足踝扭傷與骨裂初期症狀相似。若有嚴重腫脹、行走困難等情況，務必儘早就醫確認傷勢，以免延誤治療。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕20多歲的謝姓上班族日前下班返家，不慎踩到父親放在玄關的鞋子跌倒，原以為只是輕微扭傷，沒想到隔天竟無法走路，就醫檢查才發現是左腳掌骨折。在復健科醫師建議下，以PRP增生療法，透過超音波導引技術精準注射至骨裂處，減緩疼痛並加速癒合，讓她能盡早恢復正常生活。

長安醫院復健科醫師陳音翰表示，患者跌倒當下僅感覺輕微疼痛，自行冰敷並未立即就醫，沒想到隔天醒來腳掌腫脹劇烈、幾乎無法站立，只好到醫院求診。經X光檢查發現左腳第5蹠骨骨折，所幸僅有骨裂，只需副木固定，還不需要動手術。

陳音翰指出，第5蹠骨位於足部外側，是支撐與活動時極易受力的部位，經常因扭轉或跌倒而受傷。若骨裂未妥善處理，可能影響長期行走能力與生活品質，考量患者年輕，又熱愛登山健行等戶外活動，建議採用PRP增生療法，搭配超音波導引技術，將富含生長因子的高濃度血小板精準注射至骨裂處，促進骨細胞生長與分化，加速患處修復。患者注射隔日疼痛感就明顯改善，雖活動仍被副木侷限，但約會逛街、踏青健行都不是問題，在受傷3天後就恢復正常生活。

陳音翰表示，PRP增生療法目前應用廣泛，不僅適合用於肌腱炎、運動傷害、關節退化等問題，近年也可用於骨裂的治療。每一次注射，都要搭配超音波導引，才能確保注射精準到患處，有效提高治療成效。提醒足踝扭傷與骨裂初期症狀相似，若有嚴重腫脹、行走困難或持續疼痛等情況，務必儘早就醫，透過X光、超音波等檢查確認傷勢，對症下藥以免延誤治療。

