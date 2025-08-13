自由電子報
睡前服用23顆藥安眠掀討論 精神醫學會：用藥變多是病情警訊

2025/08/13 15:04

台灣精神醫學會提醒，若鎮靜安眠藥效果越來越差，必須服用更高量才能入眠，是病情改變的警訊；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

台灣精神醫學會提醒，若鎮靜安眠藥效果越來越差，必須服用更高量才能入眠，是病情改變的警訊；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕近期社群平台瘋傳南部某診所醫師開立「睡前服用23顆藥物」的自費安眠處方，引發各界譁然，衛福部表示會進一步了解，台灣精神醫學會則發出聲明提醒，若鎮靜安眠藥效果越來越差，必須服用更高量才能入眠，是病情改變的警訊，應該和專科醫師合作，找出新的病因。

台灣精神醫學會理事長王仁邦表示，此新聞事件雖為個案，詳情也需經衛生主管機關調查後方能澄清，但仍呈現台灣社會對睡眠障礙合理診療的高度需求，以及醫療的不滿足。

王仁邦指出，一直以來，睡眠障礙被認為是症狀而非疾病，是輕症而非重症，因此常被病患、家屬及醫藥專業輕忽。然而，近代醫學的發展，顯現睡眠障礙是影響健康的重要因素之一，更與許多疾病，特別是精神心理疾患有密切關聯。

王仁邦說明，睡眠障礙的肇因多元，看似單純的失眠背後，往往潛藏複雜的生理、心理因素。因此，若持續時間過長或已經明顯影響日常生活功能，應該接受專科醫師的評估治療。

王仁邦指出，面對睡眠障礙，若需服藥，應先落實非藥物治療方式後，再使用「最低有效劑量」的藥物。若鎮靜安眠藥效果越來越差，必須服用更高量才能入眠，是病情改變的警訊，應該和專科醫師合作，找出新的病因。

王仁邦強調，目前國內包括精神醫學專科、神經內科專科，以及睡眠醫學專科等，均有進階的睡眠醫學專業養成課程，能針對較嚴重的睡眠障礙病患提供醫療服務。專業的醫師不僅提供適當的藥物治療，也會結合包括失眠認知行為心理治療等非藥物治療，有效且安全地處置，使病患恢復身心健康。

王仁邦亦提到，更重要的是，病患與家屬的正確認知與積極配合，若僅一味希望藉由高量強效的藥物來治療睡眠障礙，但在認知行為上無法配合醫囑進行生活環境及壓力調整，也很難有治療成效，甚至造成藥物依賴與不當使用後果。

