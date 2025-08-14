自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子怕生不敢打招呼 增加安全感度過怕生期

2025/08/14 17:31

孩子看到陌生人不敢打招呼，衛福部國健署提醒父母，透過建立熟悉度、給予適應期、增加安全感等3項做法，引導孩子；圖為情境照。（圖取自freepik）

孩子看到陌生人不敢打招呼，衛福部國健署提醒父母，透過建立熟悉度、給予適應期、增加安全感等3項做法，引導孩子；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子看到陌生人不敢打招呼，且會嚎啕大哭，常讓父母情緒緊繃，演變成斥責甚至打罵。衛福部國健署「孕產兒關懷網站」提醒爸爸媽媽，可以透過建立熟悉度、給予適應期、增加安全感等3項做法，引導孩子度過怕生期。一旦當場一直哭鬧，建議先帶孩子離開現場，以穩定孩子的情緒為主，以關心取代責備。

國健署在臉書專頁「孕產兒關懷粉絲團」與網站發文分享，2歲前的孩子會經歷怕生階段，此時爸媽的適當引導很重要，可避免孩子因為面對不孰悉的人時，產生的焦慮情緒。

3法引導孩子度過怕生期

孕產兒關懷網站表示，「怕生」是孩子很正常的發展階段，且小時候個性害羞，長大後未必是內向的孩子。以下提供爸媽3方法，陪伴孩子度過這段時期：

●方法1：建立熟悉度

這階段的孩子，會比較依賴主要照顧者，爸媽們要多點耐心，先帶孩子多看看不同的對象，在旁邊慢慢引導他們，降低孩子內心的恐懼。

假如是有親友來訪，爸媽們可先讓親友了解，孩子怕生，太過熱情的靠近，可能會引起反效果，如此也不會讓親友們認為孩子沒禮貌。建議可先遠遠地跟孩子打招呼，等到見面時間比較長，孩子漸漸熟悉，彼此再增加互動會比較好。

●方法2：要有一段適應期

如果帶孩子參加餐會或是各種團體活動，建議提早帶孩子到現場觀察，讓孩子先熟悉一下環境，爸媽也能大致說明等等可能碰到的人事物，讓孩子先做好心理準備。有了適應期，可降低孩子內心的恐懼，避免出現哭鬧不止的情況發生。

●方法3：增加安全感

在面對陌生他人時，孩子最需要的就是大人的陪伴。爸媽可以牽著孩子的手，上前與對方聊天打招呼，讓孩子感受到彼此之間的感情，也能提升孩子對對方的好感度。另外，讓孩子隨身攜帶安撫小物，例如玩偶等，也有助於孩子情緒的穩定。

孩子若因為怕生，當場一直哭鬧，爸媽們該如何處理？建議先把孩子帶離現場，以穩定孩子的情緒為主，不要強迫孩子做不喜歡的事，爸媽要尊重並同理孩子的感受，他們會哭、會害怕都是正常的，以關心取代責備。

事後可以與孩子聊聊當下的心情，以平靜堅定的態度，告訴孩子「慢慢練習，不要急，爸媽會陪在身邊。」

