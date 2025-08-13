健康網》少年GG包皮太長被笑「食蟻獸」 割包皮重拾自信

有位在國外讀書的青少年學子因包皮過長，在淋浴時被校隊同學看到，遭嘲笑食蟻獸而身心受創；所幸返台接受割包皮手術後恢復正常。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕暑假一向是家長安排孩子接受包皮手術的高峰期，多數考量在於清潔與健康。顧家醫療總院長顧芳瑜醫師近日收治一名特殊個案，主因竟是孩子在校園中遭遇言語嘲諷。

這名在海外讀書的七年級學童，是球類校隊成員，近期在母親陪同下返台接受包皮手術。顧芳瑜表示，孩子因訓練後需與隊友集體淋浴，包皮過長的情形在公開場合中顯得突出，導致部分隊友以其外觀揶揄他，甚至以「食蟻獸」形容，在更衣室中指指點點，使孩子感到難堪。由於歐美國家多數新生兒會在出生時就接受割禮，未接受手術的情況相對少見，孩子因此感到格格不入，對於集體活動逐漸產生排斥，進而影響運動表現。

顧芳瑜指出，包皮過長除了是生理問題，也可能成為心理壓力的來源。若長期無法保持清潔，容易滋生細菌，引發包皮炎、龜頭炎等感染，甚至影響泌尿功能。若於青春期遭同儕排擠，對孩子的自尊與心理發展更可能造成長遠影響。

割包皮手術除了改善清潔與感染風險，也有助於解除心理壓力，協助孩子重建自信。顧芳瑜補充，手術也有助於預防未來可能出現的性功能障礙，對身心發展均具正面效益。

關於是否需要接受手術，顧芳瑜建議家長可從以下三點進行初步觀察：

1. 勃起時龜頭是否能自然露出。

2. 包皮或龜頭是否反覆發炎。

3. 是否曾因包皮過緊造成泌尿道感染或排尿困難。

若有上述情形，建議及早就醫，經泌尿專科醫師評估後再決定治療方式。顧芳瑜提醒，關注孩子身體發育的同時，也需正視心理層面的壓力。在全球化的時代下，跨文化成長的孩子面對的挑戰更多，家長宜給予理解與支持，並適時尋求專業醫療協助，陪伴孩子健康成長。

