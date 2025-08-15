自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「它」低鈉、天然、香氣豐 國健署：取代鹽更健康

2025/08/15 07:36

國健署指出，馬告又稱為「山胡椒」，低鈉、香氣豐富，還可增加食慾，是台灣原住民常用的佐料。（資料照）

國健署指出，馬告又稱為「山胡椒」，低鈉、香氣豐富，還可增加食慾，是台灣原住民常用的佐料。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕走訪原住民部落時，馬告料理是常見的風味美食！國健署於臉書專頁「食在好健康」發文分享，馬告又稱為「山胡椒」，低鈉天然可取代鹽、擁有多層次香氣，還可增加食慾，是台灣原住民常用的佐料，不只是傳統原住民料理的靈魂，也逐漸成為現代料理的新寵。

馬告小百科

●外觀：黑色的小顆粒狀，很像常見的胡椒粒。

●風味：帶有清新濃郁的香氣，有點類似香茅、胡椒、檸檬的香味，微微辛辣，香而不嗆。

●料理：可於烹煮肉類時加入，肉香更誘人；加入湯品、滷味、海鮮料理也超加分；還可以製作成風味鹽、調味油，簡單又實用。

農糧署補充，馬告（Ｍakao，泰雅族語）有充滿生機、生生不息之意，為台灣原生植物，產季為6至7月。它也是山胡椒，是原住民日常生活中最常見的調味料。

農糧署說，馬告在春天開花會形成淡黃色花海，夏天會長出綠色的小漿果，果實晒乾後會變成紫黑色。而新鮮馬告果實搗碎泡水，就是原住民工作時最解渴的生機飲料，還能多元運用製成精油。不過平常較常看到的是乾燥馬告，因為需要壓破或磨碎才會有香氣，並用於料理當中。

國健署指出，馬告對人體好處多，它幾乎不含鈉，可以取代或減少鹽的使用量，是非常好的替代調味選擇；另外，它的香氣能有效提升食物風味，帶出層次豐富的自然香氣。香氣獨特，也可以幫助提升食慾。

吃得香，也要吃得健康！國健署呼籲民眾，不妨試著把馬告加入廚房日常，不只能品嚐到山林的味道，還能讓餐桌多1分健康與風味。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中