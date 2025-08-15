健康網》「它」低鈉、天然、香氣豐 國健署：取代鹽更健康

國健署指出，馬告又稱為「山胡椒」，低鈉、香氣豐富，還可增加食慾，是台灣原住民常用的佐料。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕走訪原住民部落時，馬告料理是常見的風味美食！國健署於臉書專頁「食在好健康」發文分享，馬告又稱為「山胡椒」，低鈉天然可取代鹽、擁有多層次香氣，還可增加食慾，是台灣原住民常用的佐料，不只是傳統原住民料理的靈魂，也逐漸成為現代料理的新寵。

馬告小百科

●外觀：黑色的小顆粒狀，很像常見的胡椒粒。

請繼續往下閱讀...

●風味：帶有清新濃郁的香氣，有點類似香茅、胡椒、檸檬的香味，微微辛辣，香而不嗆。

●料理：可於烹煮肉類時加入，肉香更誘人；加入湯品、滷味、海鮮料理也超加分；還可以製作成風味鹽、調味油，簡單又實用。

農糧署補充，馬告（Ｍakao，泰雅族語）有充滿生機、生生不息之意，為台灣原生植物，產季為6至7月。它也是山胡椒，是原住民日常生活中最常見的調味料。

農糧署說，馬告在春天開花會形成淡黃色花海，夏天會長出綠色的小漿果，果實晒乾後會變成紫黑色。而新鮮馬告果實搗碎泡水，就是原住民工作時最解渴的生機飲料，還能多元運用製成精油。不過平常較常看到的是乾燥馬告，因為需要壓破或磨碎才會有香氣，並用於料理當中。

國健署指出，馬告對人體好處多，它幾乎不含鈉，可以取代或減少鹽的使用量，是非常好的替代調味選擇；另外，它的香氣能有效提升食物風味，帶出層次豐富的自然香氣。香氣獨特，也可以幫助提升食慾。

吃得香，也要吃得健康！國健署呼籲民眾，不妨試著把馬告加入廚房日常，不只能品嚐到山林的味道，還能讓餐桌多1分健康與風味。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法