健康網》楊柳步步進逼當心「氣象病」 中醫點名2類人注意

2025/08/13 11:21

中醫師邵禹豪表示，很多人在颱風天的時候會出現頭痛、身體僵硬症狀，屬於「氣象病」的範疇；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師邵禹豪表示，很多人在颱風天的時候會出現頭痛、身體僵硬症狀，屬於「氣象病」的範疇；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中颱楊柳快速逼近，氣象署指出，颱風眼相當清晰，目前已達巔峰狀態。對此，中醫師邵禹豪表示，很多人在颱風天、氣壓急降的時候，會出現頭痛、身體僵硬症狀，影響身體的神經與循環，屬於「氣象病」的範疇。他建議，可以按摩耳朵、伸展肩頸、保暖避濕來自救。

氣象病易倦怠、情緒差 2類人當心

邵禹豪於臉書專頁「中醫師邵禹豪．禹你同行」發文分享，氣象病是因為氣壓急遽下降，刺激交感神經，使疼痛敏感度上升，讓身體原本隱藏的問題被「照妖鏡」般地映照出來。例如：頭痛、眩暈、肩頸僵硬、全身疲勞，甚至情緒低落，都可能在天氣轉變時加劇。

邵禹豪指出，除了下雨之外，「潮濕」、「氣壓驟降」、「溫度驟升」、「強風」等氣候條件，也被發現可能誘發疼痛。臨床上，類風濕性關節炎牙周病患者，都可能因氣壓下降或高濕度而加重症狀。

他提到，有些研究認為，慢性疼痛患者的交感神經反應可能活躍；但也有研究發現，他們的交感神經反而低落，顯示不同個體的反應機制並不一致。值得注意的是，有些人在下雨一段時間後，疼痛會逐漸減輕，推測可能是因為身體已經適應了天氣變化。

3招擺脫氣象病 保暖很重要

邵禹豪強調，天氣變化只是誘發因子，治療關鍵在於察覺並處理源頭，像是注意天氣變化與自身症狀的關聯、理解疼痛並積極處理、若疼痛源自疾病，則針對疾病治療；若與生活習慣相關，就著手調整習慣。

因此，他列出以下3個自救方法，幫助民眾擺脫雨天或氣壓變化時，身體出現的倦怠與不適：

●耳朵循環按摩：搓揉耳朵、熱敷，刺激三焦經與膽經循環。

●伸展肩頸：毛巾操、肩頸伸展，放鬆緊繃肌肉。

●保暖避濕：避免直接吹冷風，保持肩頸與四肢溫暖。

