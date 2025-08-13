自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

恐怖！求教ChatGPT健康指南 竟出現罕見精神症狀

2025/08/13 09:52

美國醫學期刊警告，利用ChatGPT取得健康資訊必須謹慎，因為1名男子在與該聊天機器人互動，討論如何從飲食中去除食鹽後，出現罕見精神症狀。（路透檔案照）

美國醫學期刊警告，利用ChatGPT取得健康資訊必須謹慎，因為1名男子在與該聊天機器人互動，討論如何從飲食中去除食鹽後，出現罕見精神症狀。（路透檔案照）

紀麗君／核稿編輯

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國醫學期刊警告，利用ChatGPT取得健康資訊必須謹慎，因為1名男子在與該聊天機器人互動，討論如何從飲食中去除食鹽後，出現罕見精神症狀。

英國衛報12日報導，刊登在「內科醫學年鑑」（Annals of Internal Medicine）的1篇文章指出，一名60歲男子在諮詢ChatGPT後，出現溴中毒（bromism，又稱溴化物中毒）症狀。

文章指出，溴中毒在20世紀早期是一種「廣為人知」的症候群，當時被認為幾乎占了精神科收治人數的10分之1。

該名患者告訴醫生，自己在得知氯化鈉（即食鹽）的負面影響後，諮詢ChatGPT如何在飲食中去除氯化物，並開始服用溴化鈉（sodium bromide），為期3個月。不過，ChatGPT 也告訴他，「氯化物可以用溴化物替代，但也可能用於其他用途，例如清潔」。溴化鈉曾在20世紀早期用作鎮靜劑。

該名患者在就醫時，聲稱鄰居可能毒害他，並表示自己有多項飲食限制。雖然口渴，但他對醫院提供的水表現出偏執傾向。

入院不到24小時，該名患者便試圖逃離醫院，在被強制收治後接受精神症狀的治療。當患者病情穩定後，他聲稱自己還有臉部痤瘡、極度口渴與失眠等多項溴中毒症狀。

來自西雅圖華盛頓大學的文章作者指出，前述案例凸顯了「使用人工智慧可能會促成原可避免的不良健康後果」。

由於無法取得患者與ChatGPT的對話紀錄，研究團隊無法確定他接收到的具體建議為何。

然而，當作者群詢問ChatGPT氯化物可以用什麼替代時，回覆同樣包括溴化物，且未提供具體的健康警告，也沒有詢問他們為何要蒐集這類資訊。作者寫道，「我們認為專業醫護人員應該會這麼做」。

作者警告，ChatGPT與其他AI應用程式可能「產生科學上的錯誤，也缺乏批判性討論結果的能力，最終助長錯誤資訊的擴散」。

OpenAI公司上週剛宣布升級聊天機器人，並聲稱由GPT-5模型驅動的ChatGPT，將更擅長回答健康相關問題，也會更主動「標記潛在風險」，例如嚴重的身心疾病。

不過，該公司也強調該聊天機器人不能取代專業協助，其使用指南也強調，其用途並非「用於診斷或治療任何健康狀況」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中