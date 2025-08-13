恐怖！求教ChatGPT健康指南 竟出現罕見精神症狀

美國醫學期刊警告，利用ChatGPT取得健康資訊必須謹慎，因為1名男子在與該聊天機器人互動，討論如何從飲食中去除食鹽後，出現罕見精神症狀。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國醫學期刊警告，利用ChatGPT取得健康資訊必須謹慎，因為1名男子在與該聊天機器人互動，討論如何從飲食中去除食鹽後，出現罕見精神症狀。

英國衛報12日報導，刊登在「內科醫學年鑑」（Annals of Internal Medicine）的1篇文章指出，一名60歲男子在諮詢ChatGPT後，出現溴中毒（bromism，又稱溴化物中毒）症狀。

文章指出，溴中毒在20世紀早期是一種「廣為人知」的症候群，當時被認為幾乎占了精神科收治人數的10分之1。

該名患者告訴醫生，自己在得知氯化鈉（即食鹽）的負面影響後，諮詢ChatGPT如何在飲食中去除氯化物，並開始服用溴化鈉（sodium bromide），為期3個月。不過，ChatGPT 也告訴他，「氯化物可以用溴化物替代，但也可能用於其他用途，例如清潔」。溴化鈉曾在20世紀早期用作鎮靜劑。

該名患者在就醫時，聲稱鄰居可能毒害他，並表示自己有多項飲食限制。雖然口渴，但他對醫院提供的水表現出偏執傾向。

入院不到24小時，該名患者便試圖逃離醫院，在被強制收治後接受精神症狀的治療。當患者病情穩定後，他聲稱自己還有臉部痤瘡、極度口渴與失眠等多項溴中毒症狀。

來自西雅圖華盛頓大學的文章作者指出，前述案例凸顯了「使用人工智慧可能會促成原可避免的不良健康後果」。

由於無法取得患者與ChatGPT的對話紀錄，研究團隊無法確定他接收到的具體建議為何。

然而，當作者群詢問ChatGPT氯化物可以用什麼替代時，回覆同樣包括溴化物，且未提供具體的健康警告，也沒有詢問他們為何要蒐集這類資訊。作者寫道，「我們認為專業醫護人員應該會這麼做」。

作者警告，ChatGPT與其他AI應用程式可能「產生科學上的錯誤，也缺乏批判性討論結果的能力，最終助長錯誤資訊的擴散」。

OpenAI公司上週剛宣布升級聊天機器人，並聲稱由GPT-5模型驅動的ChatGPT，將更擅長回答健康相關問題，也會更主動「標記潛在風險」，例如嚴重的身心疾病。

不過，該公司也強調該聊天機器人不能取代專業協助，其使用指南也強調，其用途並非「用於診斷或治療任何健康狀況」。

