晴時多雲

健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》聲音沙啞、說話困難？醫：4種情況須動聲帶手術

2025/08/13 18:48

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳表示指出，聲帶息肉或結節、聲帶麻痺或聲帶萎縮、聲帶疤痕或粘連、聲帶腫瘤，需要聲帶整形手術；情境照。（圖取自freepik）

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳表示指出，聲帶息肉或結節、聲帶麻痺或聲帶萎縮、聲帶疤痕或粘連、聲帶腫瘤，需要聲帶整形手術；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕持續性聲音沙啞、說話困難，你有可能需要聲帶手術救援！輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳表示，當有聲帶瘜肉或結節、聲帶麻痺或聲帶萎縮、聲帶疤痕或粘連、聲帶腫瘤，需要聲帶整形手術，並建議儘早諮詢耳鼻喉科醫師進行詳細評估；早期診斷和治療，通常能獲得更好的效果。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文說明，微創聲帶手術是一種精密的微創手術，主要目的是修復或改善聲帶的結構和功能來改善聲音。醫師會使用內視鏡或顯微鏡進入喉部，並透過精密的器械對聲帶進行手術，不會在頸部留下外科切口。

需要聲帶整形手術的4種病況

●聲帶瘜肉或結節：長期用聲過度、發聲方式不當，會導致聲帶上長出瘜肉或結節。這些良性病灶會讓聲音變得沙啞、粗糙，甚至完全發不出聲音。如果經過語言治療和藥物治療仍無改善，就需要考慮手術切除。

●聲帶麻痺或聲帶萎縮：某些疾病或手術可能損傷控制聲帶的神經，導致聲帶無法正常閉合。這會造成說話時漏氣、聲音微弱，甚至喝水嗆咳的問題。可以透過聲帶內填充物注射改善聲帶閉合功能。

●聲帶疤痕或粘連：外傷、感染或之前的手術可能在聲帶上留下疤痕組織，影響聲帶的正常振動。這種情況需要透過精密的顯微手術來移除疤痕組織，恢復聲帶的柔軟度和彈性，或是，透過聲帶類固醇注射，讓疤痕軟化。

●聲帶腫瘤：雖然大多數聲帶腫瘤是良性的，但仍需要透過手術切除來確定病理診斷。早期發現的聲門癌，也可透過微創手術完全切除，保留大部分發聲功能。

