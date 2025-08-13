自由電子報
健康網》包皮繫帶受傷 急救SOP這樣做

2025/08/13 21:21

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，嚴重包皮繫帶撕裂傷建議立刻就醫處理，一般輕微裂傷通常休息幾天可自行痊癒；情境照。（圖取自photoAC）

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，嚴重包皮繫帶撕裂傷建議立刻就醫處理，一般輕微裂傷通常休息幾天可自行痊癒；情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕包皮繫帶是連結包皮和陰莖的一條柔軟組織，常見受傷原因有：動作太激烈、潤滑度不足、包皮過緊、姿勢不當、先天包皮繫帶過短，恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕表示，嚴重撕裂傷建議立刻就醫處理，一般輕微裂傷通常休息幾天可自行痊癒，可參考下列處理方式：

●立刻清潔：使用生理食鹽水沖洗。

●加壓止血：如有出血可用乾淨紗布輕壓止血，之後依醫師建議塗抹抗菌藥膏。

●避免刺激：暫停性行為，或任何會摩擦或刺激的動作約7-10天。

●觀察傷口：注意傷口是否出現紅腫、化膿等感染症狀，建議及早就醫治療。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文指出，當激情四射時，下半身一陣爆痛，一沖水刺痛感立刻上頭，可能是包皮繫帶受傷。它在男性勃起時會拉伸，起到固定和支撐的作用，同時擁有豐富的神經末梢與觸覺感受器，因此對於碰觸和震動等性刺激特別敏感。繫帶反覆受傷可能會導致疤痕組織增生，使繫帶變短、變硬，影響勃起功能與性生活。

包皮繫帶過短

陳鈺昕說，每個人先天條件不同，因此繫帶長度跟張力也會有所差異，若因繫帶過短為生活帶來不便，建議進一步尋求醫師協助：

●勃起疼痛：勃起時限制龜頭伸展，引起不適或疼痛。

●陰莖彎曲：使陰莖勃起時向下彎曲，導致行房困難。

●性行為困難：導致性交過程疼痛或無法進行。

●反覆受傷發炎：因繫帶過短導致撕裂傷，造成出血和發炎風險。

包皮繫帶過短治療方法

陳鈺昕提醒，目前沒有藥物可以延長包皮繫帶，繫帶長短為結構性問題，因此必須靠手術才能徹底解決，常見的手術方式有：

●包皮繫帶延長術/放鬆術：醫師會將過短的繫帶切開後重新縫合，來延長繫帶長度，優點是可以保留繫帶敏感度，是最常見的手術方式。

●包皮繫帶切除術：將過短或受傷的繫帶全數切除，適用於頻繁撕裂或疤痕組織增生嚴重者，不過部分人術後對性刺激的敏感度會下降。

●合併包皮環切術：若同時有包皮過長或包莖問題，可在包皮手術時同步調整繫帶。

