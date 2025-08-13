長期服「這藥品」竟全身潰爛？ 她失去95％皮膚險喪命

美國一名27歲女子，因長期服用止痛藥險遭奪命。示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕長期服藥看似相安無事，背後卻可能隱藏奪命危機！美國1名27歲3寶媽多年依賴止痛藥，從未有異狀，未料2020年時病情卻急轉直下，皮膚一片片脫落、導致全身潰爛，短短時間失去高達95％皮膚，甚至併發敗血症與多重器官衰竭，一度命懸一線。雖然醫師懷疑是止痛藥的罕見副作用，但她過去多年都無任何症狀及反應，確切病因至今仍成謎。

根據《每日郵報》報導，27歲的羅傑斯（Aleshia Rogers）於2020年剖腹產下第3胎後，為緩解術後疼痛，每天服用非處方止痛藥「布洛芬（Ibuprofen）」，未料3週後身體突發異狀，先是出現類似流感的症狀，包括發燒、吞嚥時喉嚨灼熱、眼睛充血發燙，胸口還不斷冒出紅疹。

羅傑斯前往急診後，被診斷為紅眼症並被請回家休養，但隔天病情急轉直下，雙眼腫到無法睜開，再度就醫卻被改診為猩紅熱，醫生還建議她繼續服用止痛藥緩解不適，隨後再度被打發回家。

沒想到短短數小時後，羅傑斯病情急轉直下，臉部、眼睛與胸口接連出現灼燒感與水泡，皮膚更大片剝落，最終失去高達95%的皮膚面積，並併發敗血症與多重器官衰竭。為爭取身體修復的機會，醫生只好讓她進入長達3週的人工昏迷。當時羅傑斯的存活率僅剩10%，然而在昏迷21天後，她竟緩緩睜開雙眼，重新恢復意識。

經過醫生深入檢查後懷疑，元凶可能是止痛藥副作用，她自14歲起便長期服用該藥緩解經痛，從未出現異狀。事發至今已逾5年，羅傑斯仍在與併發症搏鬥，並希望藉由自身經歷，提醒世人正視長期用藥隱藏的危機。

