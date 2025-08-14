健康網》頭皮也要「去角質」！ 醫揭3種人清潔頻率

若長期不進行頭皮去角質，堆積的角質與油脂會形成「密封層」，讓頭皮無法正常排汗與分泌；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人為了養護頭皮，不惜砸下重金購買精華液與護髮產品，卻仍困擾於頭皮出油、髮質不佳等問題。DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓，於臉書粉絲專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文指出，問題可能不在產品選擇，而是忽略了「頭皮去角質」，長期忽視恐阻礙養分吸收。建議油性頭皮每週1至2次，中性頭皮每週1次，乾性或敏感性頭皮則每2週1次為宜，避免過度去角質破壞屏障。

柯博桓表示，頭皮每28天會自然更新一次，但現代人受生活壓力、空氣污染、過度清潔等因素影響，老廢角質往往無法正常脫落，與皮脂、汗水、灰塵混合後，形成頑固污垢，甚至成為細菌與真菌的溫床。

長期忽視恐阻礙養分吸收

若長期不進行頭皮去角質，堆積的角質與油脂會形成「密封層」，讓頭皮無法正常排汗與分泌，導致環境失衡並刺激皮脂腺分泌更多油脂，形成惡性循環。更嚴重的是，昂貴的頭皮精華或生髮液將難以穿透厚重角質，效果大打折扣。

柯博桓建議，去角質油性頭皮每週1至2次，中性頭皮每週1次，乾性或敏感性頭皮則每2週1次為宜，避免過度去角質破壞屏障；圖為情境照。（圖取自freepik）

頭皮去角質黃金法則

柯博桓建議，油性頭皮每週1至2次，中性頭皮每週1次，乾性或敏感性頭皮則每2週1次為宜，避免過度去角質破壞屏障。最佳時機為洗髮前，先以溫水濕潤頭皮，使用含水楊酸（BHA）或果酸（AHA）的化學性去角質產品，輕柔按摩2至3分鐘後再洗髮。

在按摩手法上，應以指腹畫圓，由前額髮際線向後推至後腦勺，特別關注T字部位與頭頂，同時兼顧耳後與頸部。水溫則以溫水為宜，避免熱水刺激油脂分泌。去角質後頭皮較敏感，應選用溫和洗髮精，並於半乾時塗抹舒緩精華。

特殊族群需特別留意

他提醒，過度摩擦可能造成頭皮受傷、發炎，甚至引發脂漏性皮膚炎；孕期因荷爾蒙變化，頭皮會更敏感，應降低去角質頻率並選擇溫和產品。

柯博桓強調，頭皮去角質雖非萬能，但對維持頭皮健康不可或缺，若能搭配適當清潔、保濕與營養補充，將有助改善頭皮狀況，讓髮絲更有光澤與彈性。

