健康網》連日大雨「濕氣肌」大爆走！ 酪梨、奇亞籽7食物對抗
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕近期豪雨頻繁、天氣濕熱，許多人出現皮膚油光、痘痘、泛紅與搔癢等「濕氣肌」問題。營養師陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文提醒，悶熱高濕環境就像將肌膚關進「小型蒸籠」，容易導致皮脂分泌失衡、毛孔阻塞及代謝變慢。從飲食調整可有效提升肌膚的防禦力與穩定度，7種營養食物包含酪梨、黃紅甜椒、優格與康普茶、奇亞籽、紫高麗菜、南瓜、黑豆。
陳珮淳分析，潮濕天氣會造成汗水不易蒸發、油脂分泌增加，毛孔堵塞風險大幅提升；濕度高與氣壓低更會拖慢代謝，引發泛紅、脫皮等敏感反應。若同時出現外油內乾，肌膚屏障受損，暗沉與不適感將持續惡化。為對抗濕氣造成的肌膚困擾，她推薦7種營養食物：
1. 酪梨：富含 Omega-9 油酸與維生素 E，能平衡油水平衡、舒緩敏感並抗氧化。
2. 黃紅甜椒：維生素 C 含量高於柳丁，有助膠原蛋白合成、改善暗沉與抗氧化。
3. 優格與康普茶：含益生菌，調整腸道菌相，降低體內發炎反應，間接穩定膚況。
4. 奇亞籽：提供可溶性膳食纖維與 Omega-3，有助排除老廢物、平衡油脂分泌。
5. 紫高麗菜：含花青素與硫化物，具抗炎、抗氧化作用，可緩解泛紅與粗糙感。
6. 南瓜：富含 β-胡蘿蔔素與鋅，能強化肌膚屏障，提高抵禦力。
7. 黑豆：高植物蛋白與花青素，幫助修復肌膚並減少水腫，煮成黑豆茶或黑豆漿皆適合。
她提醒，潮濕季節應避免炸物、甜食與酒精，多補充水分並維持適量運動，才能有效減少「濕氣肌」的發作頻率。
