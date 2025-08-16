健康網》夏日消暑5大妙招 黃瓜、西瓜、薏仁助降溫抗疲勞

西瓜、蓮霧則具補水利尿作用；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣熱想吃點「涼的」消暑嗎？鳴堂中醫體系醫療長周宗翰「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」發文提醒，冰飲只能帶來短暫降溫效果，想真正消暑，應從飲食調理、代謝促進與生活習慣著手，讓身體具備自我降溫的能力。他分享「夏日消暑5大妙招」，可多吃黃瓜、絲瓜、西瓜、蓮霧、薏仁、綠豆等清熱退火食材，以消暑茶飲取代冰飲、按摩清熱穴位、調整作息、善用清熱中藥材。

近日氣溫持續飆高，不少民眾出現頭暈、疲倦、食慾不振等症狀，甚至誤以為灌冰飲、吃冰品就能消暑。周宗翰提醒恐「更悶更不舒服」，並提出多項中藥養生秘訣，協助民眾擺脫暑熱、恢復精神。

一、清熱退火食材 內外兼顧

黃瓜、絲瓜可清熱補水，西瓜、蓮霧則具補水利尿作用；薏仁、綠豆能排濕消腫。周宗翰建議選擇「清涼但不過寒」的食材，以幫助排熱又不傷脾胃。

二、以消暑茶飲取代冰飲

荷葉茶清熱解暑並有助維持輕盈體態；薄荷水提神醒腦且不致過度冰寒；決明子茶則能清熱、順腸，特別適合便祕或火氣大的人。這些微溫茶飲比冰品更能促進體內降溫與代謝。

黃瓜、絲瓜可清熱補水，幫助排熱又不傷脾胃；示意圖。（圖取自photoAC）

三、按摩清熱穴位 排出熱氣

建議按壓大椎穴、曲池穴及合谷穴，每次 3～5 分鐘，以感到痠脹為佳，並可配合熱敷以增強效果。此法有助於散熱、疏通氣血與緩解暑濕引起的頭痛。

四、調整作息 養成不怕熱體質

透過散步、瑜伽、太極等溫和運動促進排濕，並保持充足睡眠；穿著棉麻等透氣吸汗材質衣物，可避免濕氣悶在身上，減少中暑風險。

五、善用清熱中藥材

石膏可清熱瀉火、除煩止渴，金銀花適用於咽喉痛與感冒初期，蘆根則能清熱生津、緩解嘔吐。然而周宗翰強調，中藥材應由專業中醫師評估後使用，避免自行服用導致不適。

周宗翰提醒，真正的消暑是讓身體「內外通暢、能自主降溫」，而非依賴瞬間冰涼的感覺。他建議民眾可透過中醫體質評估，找到最適合的夏日養生策略，遠離暑熱、保持精神飽滿。

