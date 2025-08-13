健康網》止痛貼布影響腎功能？ 藥師：2狀況用藥前須注意

彰濱秀傳醫院藥學部教學副組長洪正憲提醒，雖然這是臨床個案，若本身有慢性腎病或血鈣偏高的情況，使用止痛藥前務必先與醫師或藥師討論；情境照。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕1位44歲身體健康的男性，只是腎功能稍有下降，被認為是輕微的慢性腎功能減退，後續他遭遇車禍，造成頸椎扭傷，於是開始服用止痛藥，3次口服後改為每天貼兩次的藥布，結果不到1個月內，他的腎功能急速惡化，醫療團隊排除了其他可能的原因，懷疑可能是止痛貼布所引起的急性腎損傷，停藥後患者腎功能逐漸恢復。彰濱秀傳醫院藥學部教學副組長洪正憲提醒，雖然這是臨床個案，但若本身有慢性腎病或血鈣偏高的情況，使用止痛藥前務必先與醫師或藥師討論。

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲」發文分享這起案例，2017年時，該患者騎腳踏車時摔倒，左大腿骨折，經手術固定後檢查發現骨質疏鬆，被診斷為「原發性骨質疏鬆症」。2018年8月拆除骨釘後，9月底他開始服用活性維他命D與市售鈣片來改善骨質疏鬆。但不幸的是，10月中他又遭遇車禍，造成頸椎扭傷，於是開始服用止痛藥。從10月底到11月底，不到1個月內，他的腎功能急速惡化，肌酸酐從飆升到5.16mg/dL，鈣濃度也異常升高（從8.9增至 12.0mg/dL）。

洪正憲說，患者緊急住院，但並無皮疹、發燒或其他明顯身體異狀，排除了感染的情形。住院後，醫療團隊立刻停止所有可能引起腎傷害的藥物，包括：活性維他命D、鈣片補充劑、止痛貼片。12月初進行腎臟切片，發現患者有「急性間質性腎炎」與「急性腎小管損傷」的變化，是藥物性腎損傷很典型的症狀。且醫療團隊排除了其他可能的原因，最後懷疑很可能是由止痛貼布所引起的急性腎損傷。在停藥後腎功能也逐漸恢復。

洪正憲表示，臨床上曾發生的個案，不代表每個人都會遇到。重點是了解風險，做好預防。一般來說，外用消炎止痛藥只要按照醫療人員說明正常使用，是安全又有效的。

