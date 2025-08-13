健康網》颱風天料理首選！ 2類食材快速咖哩飯上桌

咖哩由多種香料調配而成，能預防失智、提升免疫力、預防慢性病；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕颱風天風雨交加、外送暫停、外出又冒險，宅在家不如動手煮一鍋香氣四溢的快速咖哩飯，既暖胃又暖心。農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」分享，這道料理只需備料10分鐘、電鍋一鍵，3步驟輕鬆上桌，是颱風天的理想選擇。咖哩由多種香料調配而成，能預防失智、提升免疫力、預防慢性病，搭配根莖類與蕈菇類2類食材，可謂是營養多多！

農糧署建議，颱風天備食可優先選購根莖類與蕈菇類食材，方便保存又營養滿分。

●根莖類好朋友：馬鈴薯、胡蘿蔔、地瓜、芋頭、洋蔥、山藥等，富含多種營養素，且有飽足感，放置於通風處即可保存數日。

●蕈菇類小幫手：鴻喜菇、杏鮑菇、金針菇、秀珍菇、香菇等，低熱量、高纖維，營養豐富，保存時可用廚房紙巾包裹，放入塑膠袋封存冷藏，避免失水。

快速咖哩飯3步驟

1. 熱鍋炒香：下油依序放入洋蔥、馬鈴薯、胡蘿蔔拌炒。

2. 電鍋燉煮：將炒好的蔬菜、菇類、肉類與咖哩塊放入電鍋，加入850毫升清水淹過食材（外鍋一杯水），加熱至電鍋跳起後攪拌均勻。

3. 再煮入味：外鍋再加一杯水燉煮，讓咖哩更濃郁滑順。

建議食材比例為：洋蔥、紅蘿蔔、馬鈴薯各一顆，搭配適量菇類與肉類（依個人口味選擇），咖哩塊約六小塊即可完成。農糧署提醒，颱風天也別忽略飲食營養，根莖類與蕈菇類搭配，不僅補足能量、增加飽足感，一鍋咖哩飯更能在風雨中溫暖全家人的心。

此外，翔展診所院長傅裕翔表示，咖哩是由咖哩葉、荳蔻、丁香、茴香、肉桂、胡椒、辣椒等香料調配而成，可搭配蔬基底與肉類，且能預防失智、提升免疫力、有助預防慢性病，是一道健康的料理。且有國外期刊指出，咖哩中的薑黃素能降低罹患阿茲海默症 （老人失智） 的風險，維持認知能力。

