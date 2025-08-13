自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》劉海若服「安宮牛黃丸」後復甦？中醫解析

2025/08/13 12:50

前主播劉海若（左）返台後，曾經接受媒體採訪。（資料照）

前主播劉海若（左）返台後，曾經接受媒體採訪。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前主播劉海若曾在1996年於有線新聞台擔任晚間主播、財經組副組長；後於2000年到香港的《鳳凰衛視》擔任節目主持人。然在英國旅遊時發生重大意外，生命垂危；目前治療完成後返回淡水靜養，由昔日老友在臉書透露近況，才讓大家再次注意此事。當時一項中藥「安宮牛黃丸」據傳劉海若有服用，中醫師說明，它多是用在出血病患，且因售價昂貴，國內較少使用。

前主播劉海若在23年前與2名友人同遊英國，卻遇上出軌事故，友人不幸罹難。而劉海若當時一度被英國醫院宣判腦死，後轉往北京的醫院，卻發現是重度昏迷，很快地便甦醒，開始復健；高強求生意志令不少醫護人員相當感動。據報導，當時北京的醫院採取中西醫同時會診予以治療；當時有項中藥方「安宮牛黃丸」據報導在劉海若有服用，其後劉海若復甦，令各界對於這項中藥充滿好奇。

日明耀中醫診所中醫師李俊儀表示，安宮牛黃丸多是使用在身熱出血的病患，包含腦出血；服用後可以讓血流速度降低，若是梗塞型中風則不適用；使用方式多是以水藥的方式飲用，或是用吃的。

然李俊儀表示，安宮牛黃丸售價昂貴，國內較少使用，多使用成分接近的「清心牛黃丸」，來做中風患者的保養。李俊儀提醒，這項中藥並非為保健目的使用。

相關新聞請見

健康網》劉海若當年奇蹟復活？ 主治醫師：「非腦死，只重度昏迷」

還記得嗎？ 前主播劉海若奇蹟復活現況曝光

健康網》重度昏迷與腦死差在哪？醫：腦幹功能是生命關鍵

