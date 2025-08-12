消基會檢測易誤認中藥材 市售黃耆多半疑似紅耆

消基會鑑定挑選4種食品用中藥材，發現名稱容易混淆。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔中央社〕消費者文教基金會發現，台灣中藥材主要來自境外，品項易混淆誤用，特挑選4種食品用中藥材鑑定，結果黃耆多半疑似紅耆，五加皮很高比例是香加皮。

消基會今（12）天發布新聞稿，有鑑於消費者無法確認食品使用的中藥材品項是否正確，本會特別挑選「陳皮、黃耆、苦杏仁及五加皮」4種較容易誤認或誤用的中藥材進行基原鑑別測試，提醒消費者購買時注意。

消基會3月中下旬至4月初，於台北市、新北市、台中市及高雄市的中藥行或蔘藥行等地，告知店家購買陳皮、黃耆、苦杏仁及五加皮4種中藥材，每種藥材購買10件，共購得40件。

消基會鑑定結果，隨機抽樣4種中藥材，以黃耆與五加皮較容易被誤認，鑑定結果：10件黃耆中，3件為黃耆，其餘7件疑似為紅耆；10件五加皮中，2件為五加皮，其餘8件疑似為香加皮。

消基會說明，依衛福部中醫藥司統計，2024年黃耆及紅耆總進口量高達1200公噸以上，這次抽驗發現市售容易以紅耆取代黃耆，紅耆雖也具補氣功效，但效果不如黃耆佳，味道除了較黃耆甜外，也沒有豆腥味，咀嚼後纖維較黃耆多，黃耆及紅耆應名符其實，才能確保療效。

消基會表示，五加皮主要作用為祛風濕、強筋骨及利尿消水腫；香加皮主要用於強心、利尿及止痛，除了功效與五加皮不相同外，香加皮還具有毒性，不可過量及長期服用，以免蓄積中毒。

消基會抽樣的陳皮與苦杏仁，經鑑別，結果都名符其實。消基會建議消費者，購買中藥材時，最好先告知用途，避免業者給予錯誤藥材。

消基會建議主管機關，應不定期抽查市售藥材是否有遭誤用，特別是誤認比例較高藥材，才能保障消費者，並不定期教育業者，避免將錯誤藥材販賣給消費者；建議不定期安排課程輔導訓練中藥行從業人員，教導如何提高對藥材辨識能力，以減少誤用。

