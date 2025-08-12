健康網》雷射非一勞永逸？ 醫揭4種再度近視情況

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻表示，雷射手術後再度近視的常見情況有：度數回退現象、角膜厚度與手術方式影響、年齡與用眼習慣的影響、遺傳因素與眼軸變化；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕進行近視雷射手術後，許多人最擔心的問題就是「會不會再度近視？」高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」表示，雷射手術後再度近視的常見情況有以下4種：度數回退現象、角膜厚度與手術方式影響、年齡與用眼習慣的影響、遺傳因素與眼軸變化，同時提醒，如果術後度數變化超過100度或出現其他視覺異常，請立即回診檢查。

度數回退現象

粘靖旻說，近視雷射手術後確實可能出現「度數回退」的現象。這是因為角膜在癒合過程中會產生自然的修復反應，可能讓部分矯正效果逐漸減少。統計顯示，約有5-10%的患者在術後1-2年內會出現輕微的度數回退，通常在25-50度之間。這種回退在高度近視患者身上更為常見，特別是原本度數超過600度的朋友要特別注意！回退通常發生在術後前6個月，之後度數會趨於穩定。

請繼續往下閱讀...

角膜厚度與手術方式影響

粘靖旻提到，不同的手術方式對度數回退的影響也不同，角膜厚度也是關鍵因素之一，如果術前角膜較薄或術後剩餘厚度不足，角膜的生物力學穩定性就會下降，增加度數回退的風險。現代的Smile全飛秒手術因為保留了更多角膜結構，在預防度數回退方面表現更佳。

年齡與用眼習慣的影響

粘靖旻說，年齡是影響術後效果穩定性的重要因素，25歲以下的年輕患者因為眼軸仍可能繼續增長，近視度數本身就不夠穩定，術後出現度數變化的機率較高。相反地，30歲以上且度數穩定2年以上的患者，手術效果通常更為持久。術後的用眼習慣更是關鍵。長時間近距離用眼、不當的閱讀姿勢、過度使用3C產品等，都可能讓眼軸再次拉長，導致新的近視產生。這不是手術失敗，而是新形成的近視。

遺傳因素與眼軸變化

粘靖旻指出，家族遺傳史對術後近視復發有顯著影響。如果父母雙方都是高度近視，子女即使接受雷射手術，日後再度近視的機率也會相對較高。這是因為遺傳因素會影響眼軸的穩定性和角膜的生物特性。特別要注意的是，雷射手術只能矯正現有的度數，無法改變遺傳體質。如果術後眼軸因為各種因素繼續增長，就會產生新的近視度數，這與手術技術無關，而是眼球本身的生理變化。

粘靖旻說，想要降低術後近視復發的風險，有幾個重要方法。首先是選擇合適的手術時機，建議度數穩定2年以上再考慮手術。術後要嚴格遵守醫師指示，按時點藥、定期回診檢查。如果真的出現輕微度數回退，通常可以考慮補強手術，但需要評估角膜厚度和整體眼部健康狀況。輕度回退（50度以內）很多人可以適應，不一定需要立即處理。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法