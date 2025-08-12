健康網》楊柳進逼 中醫：低氣壓恐「痺證」關節緊繃

不少人在颱風天氣壓較低時，容易感覺全身痠痛無力以及關節緊繃。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中颱「楊柳」步步進逼，中央氣象署在12日下午發布陸上颱風警報；同時週三（13日）部分縣市已宣布停班課。在颱風來臨前，不少人喜歡吃泡麵度過，特別是家中沒有廚房，開伙較為困難的人們。然中醫師王大元提醒，泡麵可能會因為過鹹等問題而累積濕氣，可能會渾身不舒服；同時在低氣壓的颱風天，可能感到全身痠痛無力，建議可嘗試37到40度的熱水來泡腳或熱敷關節來緩解。

王大元在粉專「元氣中醫師 王大元」說明，吃太多泡麵，可能會因爲過鹹、過油和大量澱粉而累積濕氣，讓自己頭昏腦脹、渾身不舒服。在中醫理論裡，濕氣代表囤積了不好的雜質毒素，會傷害脾胃、心腎等系統，除濕的最佳方式，就是增加自己的代謝循環，所以適量運動是首要考量，即使在家裡，也可以做一些微微汗出的運動，像是使用跑步機、波比跳等等。

另外王大元說明，有些人在溫度降低、低氣壓的颱風天、陰雨綿綿或季節交替時，容易感到全身痠痛無力、關節緊繃僵硬。中醫稱為「痺證」，多是因為風寒濕外邪交雜而至，侵襲經絡，導致氣血閉阻不暢，進而引起關節、四肢痠麻痛重和屈伸不利。

王大元表示，關節痠軟多半發生在舊傷、退化性或風濕性關節炎的人身上，無論是氣溫驟降、濕度高或氣壓低所引起的肌肉僵硬痠痛，請多注意保暖，適度調整衣物厚薄。此外，也可用37-40度的熱水泡腳或直接熱敷關節，能加快血液循環、舒筋活血，浸泡高度建議可超過足三里，如果有開放性傷口、糖尿病、皮膚炎等慢性疾病，因爲感覺神經異常，很容易過燙造成燙傷，需要特別小心。

