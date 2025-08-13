自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》洗澡後狂冒蕁麻疹？ 醫：過敏元凶與冷、熱相關

2025/08/13 15:55

林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師指出，洗澡後若常出現蕁麻疹，可能與冷、熱等物理性因素有關，若出現其他不適等，應儘速就醫；情境照。（圖取自freepik）

林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師指出，洗澡後若常出現蕁麻疹，可能與冷、熱等物理性因素有關，若出現其他不適等，應儘速就醫；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蕁麻疹是常見皮膚疾病之一，也是許多人或多或少都曾有過的過敏經驗。林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師於臉書專頁發文指出，除大家熟知的食物、接觸過敏易引起蕁麻疹外，洗澡後若經常出現蕁麻疹，可能與冷、熱等物理性因素有關。這種狀況下所產生的過敏反應，通常1小時內會消失，但若出現其他不適症狀或嚴重過敏反應，仍應儘速就醫。

醫師指出，蕁麻疹是一種肉色地圖樣突起的膨疹，膨疹的大小及形狀都不一定，持續時間、皮膚搔癢則因人而異。大家比較熟知會引起蕁麻疹的原因，大多為食物過敏、接觸過敏；而洗澡後會出現過敏反應，須先釐清是否為沐浴劑成分或與其他因素有關。

物理性因素或可造成蕁麻疹

此外，醫師進一步說明，另外還有一種可能為物理性的因素，像是冷、熱等。對於冷或熱所產生的蕁麻疹，通常1個小時內就會消失，但需要先排除是否由其他因素所導致。包括：平時需要注意洗澡水的溫度、氣候溫度、飲食溫度等，這些因素都有可能產生過敏反應。

林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師說，因冷或熱所產生的蕁麻疹，通常1小時內會消失，但須釐清是否為沐浴劑或其他因素所致；情境照。（圖取自shutterstock）

林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師說，因冷或熱所產生的蕁麻疹，通常1小時內會消失，但須釐清是否為沐浴劑或其他因素所致；情境照。（圖取自shutterstock）

急性蕁麻疹6大成因一次看

另，醫師也曾於臉書發文表示，蕁麻疹可分為「急性蕁麻疹」與「慢性蕁麻疹」，大多屬於急性。若症狀反覆發作持續6週以上，為慢性蕁麻疹，但兩者成因不盡相同。可能造成急性蕁麻疹的原因，包括：

食物：海鮮、蛋類、奶類、堅果類、貝類等。

過敏原接觸：花粉、動物毛髮、塵蟎、灰塵等。

感染：病毒或細菌感染、蚊蟲叮咬、寄生蟲感染。

藥物：非類固醇消炎藥、抗生素等。

生活型態：壓力、情緒等。

物理性因素：冷、熱、觸壓、流汗、陽光等。

醫師強調，有免疫疾病者會比一般人容易出現蕁麻疹，因此有慢性蕁麻疹者，一定要特別注意身體狀況，若有其他不適症狀，建議儘速至醫院做進一步檢查。

