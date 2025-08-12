自由電子報
健康網》男性更年期恐陷入「出勤主義」 掌握3關鍵有效調整

2025/08/12 19:17

研究指出，男生更年期容易出現「出勤主義」，也就是感覺到疲憊、專注力下降，仍持續上班，卻因體能與情緒不佳而無法有效產出，長期可能導致職場效率低落；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，男生更年期容易出現「出勤主義」，也就是感覺到疲憊、專注力下降，仍持續上班，卻因體能與情緒不佳而無法有效產出，長期可能導致職場效率低落；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你身邊的男性是否變得愛發脾氣、力不從心、容易疲倦、晚上睡不好？營養師薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，這可能不單純是因為壓力太大，也不是個性變差，而是男性荷爾蒙正在悄悄下滑。她表示，透過補充營養素規律運動建立睡眠儀式3關鍵，就能有效改善。

睪固酮下降易引發情緒問題、代謝危機

薛曉晶指出，很多人以為「更年期」只有女性會經歷，但根據2025年發表於《Eur J Endocrinol》的研究指出，男性睪固酮會隨年齡遞減，並與心血管疾病、糖尿病風險密切相關。這段時期被稱為「男性更年期」，卻常常被忽略，因為男人通常不會說，也不太會求助。

薛曉晶進一步解釋，睪固酮下降可能會造成多種影響，如情緒低落或易怒、性慾降低或肌力下降、容易疲憊或睡不好、腹部肥胖、代謝異常等，這正是身體在「退檔」的反映。

薛曉晶說，上述這些情況也經過科學研究證實。例如2018年刊登在《Metabolism》的研究表明，低睪固酮與代謝症候群、胰島素阻抗有密切關聯，尤其會導致腹部脂肪囤積、血糖調節異常，進而增加糖尿病與心血管疾病風險。

而2025年刊登於《Diabetes Metab Syndr Obes》的台灣研究更指出，當男性出現「高血壓＋高血糖＋腹部肥胖」等代謝症候群組合時，性腺功能減退症（即睪固酮不足）發生率即顯著上升，代表這些代謝異常可能是睪固酮下降的觸發因素之一。

薛曉晶分析，這代表睡不好、肚子大、沒力氣所造成的「性功能減退」表現，正是男性身體發出的求救訊號。

研究表明，男性出現易怒、性功能下降、代謝異常等狀況，很可能是睪固酮下降的反映；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究表明，男性出現易怒、性功能下降、代謝異常等狀況，很可能是睪固酮下降的反映；圖為情境照。（圖取自freepik）

陷入出勤主義 工作家庭兩頭燒

更值得關注的是，2025年發表於《Am J Mens Health》的研究揭示，男性睪固酮偏低者常見「出勤主義」現象，意指即使感覺疲憊、專注力下降、睡不好，仍持續上班，卻因體能與情緒不佳而無法有效產出，長期可能導致職場效率低落與家庭互動品質下降。

薛曉晶強調，男性更年期不用吃藥，也不需太難的計畫就可以調整，只要適度補充營養品、養成規律運動習慣、培養好的睡眠儀式，就能穩住人生節奏：

●營養補充4原則：睪固酮生成與鋅、鎂、維生素D有關，應從堅果、豆類、魚類補充；每日1份豆製品＋1份莓果，幫助減少氧化壓力與慢性發炎；每天1杯黑芝麻豆奶、豆漿＋紫米，用燕麥取代白飯；晚上避免大魚大肉，宜改吃溫湯品、豆腐、酪梨等助眠食材。

●搭配運動更有感：每週3次快走30分鐘、深蹲訓練20下×3組、1週至少1次彈力帶或自體重訓練、每天拉筋＋睡前深呼吸5分鐘。

●培養睡眠儀式：睡前泡腳＋按摩、避免滑手機與重鹹消夜、每晚固定作息＋少量香氛協助放鬆。

最後，薛曉晶呼籲，男性更年期不該再被當成「情緒問題」而輕忽。只要掌握營養、運動與睡眠3個關鍵環節，搭配日常生活中細節的用心調整，就有機會讓他重拾穩定情緒與健康體力。

