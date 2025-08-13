健康網》秋季不只養生！ 5撇步護肺、促代謝 助攻瘦身黃金期

翰醫堂新板中醫診所中醫師表示，秋天攝取含膠質、質地黏稠的食物，如山藥、銀耳等，不僅能養肺，還能促進新陳代謝；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕時序進入立秋，也是由盛夏邁向初秋的轉捩點，此時不僅季節交接過渡，同時也是調理身體的好時節。翰醫堂新板中醫診所中醫師表示，入秋時節除適合潤燥養肺、健脾益氣等養生調理外，也曾發文提及，想要把握秋季瘦身，建議日常可多吃養肺食物、多做有氧運動、多喝溫開水、泡熱水澡、多曬太陽，有助護肺、促進新陳代謝，效果更加乘。

中醫師於臉書專頁「翰醫堂新板中醫診所」發文指出，立秋養生重點在於滋陰潤燥，建議多攝取白色食物，如梨子、百合、銀耳、山藥，有助滋潤肺部，緩解秋燥不適。此外，作息也應早睡早起，順應節氣調整作息，有助養精蓄銳、強化免疫力。

3穴位改善口乾舌燥助免疫

至於日常居家保健，中醫師推薦每日可按揉或輕拍以下3穴位3-5分鐘，以感覺微痠脹為宜，有助身體平穩過渡，迎接涼爽秋意，也可讓身體更通暢：

●太淵穴：有助養肺潤燥、止咳化痰，可改善口乾舌燥、咽喉不適、秋咳等肺系問題。

●合谷穴：可疏風解表、清熱止痛，緩解初期感冒症狀，如頭痛、鼻塞等，以及有助調節免疫力。

●足三里穴：有益於健脾和胃、補中益氣，並可提升消化力、補充元氣，預防季節性腹瀉。

翰醫堂新板中醫診所中醫師表示，立秋居家保健每日可按揉或輕拍太淵、合谷、足三里等穴位，有助身體平穩過渡節氣更通暢。（圖取自翰醫堂新板中醫診所臉書）

運動、泡澡、喝溫水促進代謝

此外，中醫師也曾於臉書發文表示，雖然一年四季都是養生、瘦身好時節，建議秋季瘦身可採行以下5方式，效果會更好：

●多吃養肺食物：秋天是養肺的最佳季節，所以多食用帶有膠質、質地黏稠的食物，如銀耳、蓮子等，不僅能養肺，還能促進新陳代謝。

●多做有氧運動：秋天的涼爽天氣適合戶外運動，建議可以選擇中低度有氧運動，如慢跑、快走等，有助於改善心肺功能、促進代謝。

●多喝溫開水：保持身體溫暖，多喝溫熱開水，不僅有助於排汗，還能促進新陳代謝，排出體內代謝產物。

●泡熱水澡：浸泡在熱水中可以提高新陳代謝速率，同時降低食慾，建議每週泡2-3次熱水澡，每次15-20分鐘。

●多曬太陽：曬太陽可以喚醒身體機能，減緩骨質流失。

