健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》秋季不只養生！ 5撇步護肺、促代謝 助攻瘦身黃金期

2025/08/13 09:36

翰醫堂新板中醫診所中醫師表示，秋天攝取含膠質、質地黏稠的食物，如山藥、銀耳等，不僅能養肺，還能促進新陳代謝；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕時序進入立秋，也是由盛夏邁向初秋的轉捩點，此時不僅季節交接過渡，同時也是調理身體的好時節。翰醫堂新板中醫診所中醫師表示，入秋時節除適合潤燥養肺、健脾益氣等養生調理外，也曾發文提及，想要把握秋季瘦身，建議日常可多吃養肺食物多做有氧運動多喝溫開水泡熱水澡多曬太陽，有助護肺、促進新陳代謝，效果更加乘。

中醫師於臉書專頁「翰醫堂新板中醫診所」發文指出，立秋養生重點在於滋陰潤燥，建議多攝取白色食物，如梨子、百合、銀耳、山藥，有助滋潤肺部，緩解秋燥不適。此外，作息也應早睡早起，順應節氣調整作息，有助養精蓄銳、強化免疫力。

3穴位改善口乾舌燥助免疫

至於日常居家保健，中醫師推薦每日可按揉或輕拍以下3穴位3-5分鐘，以感覺微痠脹為宜，有助身體平穩過渡，迎接涼爽秋意，也可讓身體更通暢：

太淵穴：有助養肺潤燥、止咳化痰，可改善口乾舌燥、咽喉不適、秋咳等肺系問題。

合谷穴：可疏風解表、清熱止痛，緩解初期感冒症狀，如頭痛、鼻塞等，以及有助調節免疫力。

足三里穴：有益於健脾和胃、補中益氣，並可提升消化力、補充元氣，預防季節性腹瀉。

翰醫堂新板中醫診所中醫師表示，立秋居家保健每日可按揉或輕拍太淵、合谷、足三里等穴位，有助身體平穩過渡節氣更通暢。（圖取自翰醫堂新板中醫診所臉書）

運動、泡澡、喝溫水促進代謝

此外，中醫師也曾於臉書發文表示，雖然一年四季都是養生、瘦身好時節，建議秋季瘦身可採行以下5方式，效果會更好：

多吃養肺食物：秋天是養肺的最佳季節，所以多食用帶有膠質、質地黏稠的食物，如銀耳、蓮子等，不僅能養肺，還能促進新陳代謝。

多做有氧運動：秋天的涼爽天氣適合戶外運動，建議可以選擇中低度有氧運動，如慢跑、快走等，有助於改善心肺功能、促進代謝。

多喝溫開水：保持身體溫暖，多喝溫熱開水，不僅有助於排汗，還能促進新陳代謝，排出體內代謝產物。

泡熱水澡：浸泡在熱水中可以提高新陳代謝速率，同時降低食慾，建議每週泡2-3次熱水澡，每次15-20分鐘。

多曬太陽：曬太陽可以喚醒身體機能，減緩骨質流失。

