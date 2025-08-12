自由電子報
健康 > 護眼顧齒

減重神藥爆副作用！最新研究證實恐致「眼中風」失明

2025/08/12 17:14

俗稱「瘦瘦筆（針）」的Ozempic等GLP-1藥物，已廣泛用於治療糖尿病與肥胖症。最新研究證實，此類藥物與一種罕見但可致永久失明的「眼中風」風險相關，歐洲藥品管理局已要求加註警語。（美聯社檔案照）

俗稱「瘦瘦筆（針）」的Ozempic等GLP-1藥物，已廣泛用於治療糖尿病與肥胖症。最新研究證實，此類藥物與一種罕見但可致永久失明的「眼中風」風險相關，歐洲藥品管理局已要求加註警語。（美聯社檔案照）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俗稱「瘦瘦筆」的Wegovy、Ozempic等腸泌素GLP-1致效劑藥物，已改變全球治療糖尿病與肥胖症的方式，但兩份最新研究證實，施用這類藥物的患者，罹患一種可致永久失明的罕見眼疾風險可能小幅增加。

根據科學網站《Science Alert》報導，這種名為「非動脈性前部缺血性視神經病變」（Non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION） 的疾病，被稱為「眼中風」（eye stroke），因通往視神經的血流突然受阻而引發，目前尚無有效療法。患者通常在睡醒時，發現單眼視力突然、無痛地喪失。

歐洲藥品管理局 （EMA）在今（2025）年6月已要求相關藥物標籤，須加註NAION為「極罕見」副作用。而兩份最新、針對美國超過15萬名第二型糖尿病患者的追蹤研究，則提供了更清晰的風險輪廓。

其中一項研究發現，服用GLP-1藥物的患者中，有0.04%（35人）罹患NAION，高於對照組的0.02%（19人），顯示風險雖存在但較先前研究估計的更為溫和。另一項研究則未發現NAION風險增加，但指出服用者罹患「糖尿病視網膜病變」（diabetic retinopathy）的人數有小幅增加。

然而，後續分析也發現：儘管罹病數增加，但這些患者因糖尿病視網膜病變而導致視力受損的併發症，以及需要接受侵入性眼部治療的情況，反而比服用其他糖尿病藥物的組別要少。

研究人員強調，在衡量藥物風險與效益時，關鍵在於「知情決策」。本身已有多重NAION風險因子，如睡眠呼吸中止症、高血壓、糖尿病，或是視神經盤「擁擠」（crowded） 的患者，在開始用藥前，應與醫師進行審慎評估。

研究作者、澳洲墨爾本大學眼科研究員Flora Hui與瑞典卡羅林斯卡學院教授Pete A Williams總結，定期眼科檢查至關重要，並應告知醫師正在服用GLP-1藥物，以便密切監測眼部健康。

