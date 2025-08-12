流行性腦脊髓膜炎病例8年新高 7旬翁住院9天死亡

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，每年流行性腦脊髓膜炎累計病例數介於1-12例。（疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（12日）公布新增1例本土流行性腦脊髓膜炎，為南部70多歲男性，住院9天死亡。今年國內累計6例流行性腦脊髓膜炎，為近8年同期新高，其中3例死亡，提醒民眾應避免長時間處於擁擠或通風不良的環境，並保持良好手部與呼吸道衛生。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該男有癌症及慢性阻塞性肺病等慢性疾病史，無國外旅遊史，今年7月25日因呼吸喘住院治療，8月3日突然意識改變，血氧濃度降低，於當日死亡，後經醫院通報並經檢驗確認感染流行性腦脊髓膜炎，相關接觸者皆已安排衛教及健康監測，並由醫師評估是否採檢或預防性投藥。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，2016年至2024年統計資料顯示，每年流行性腦脊髓膜炎累計病例數介於1-12例，個案感染年齡以25-64歲占30%為多，其次為19-24歲及65歲以上各占23%，以感染腦膜炎雙球菌B型最常見。

疾管署副署長曾淑慧表示，流行性腦脊髓膜炎傳染途徑主要為接觸感染者或帶菌者的喉嚨及鼻腔分泌物或飛沫，但須透過親密或長時間接觸才可有效傳播，健康者可能呈現無症狀鼻咽部位帶菌，其中少數帶菌者會發展成侵襲性疾病，免疫低下者較容易致病。

曾淑慧指出，潛伏期約2-10天，主要症狀為發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、出血性皮疹等，有時也會出現昏迷和譫妄等，嚴重可引起肺炎、敗血症及腦膜炎，甚至休克死亡，需及時給予抗生素治療。

疾管署提醒民眾，留意流行性腦脊髓膜炎的傳染方式。（疾管署提供）

疾管署提醒民眾預防流行性腦脊髓膜炎的方法。（疾管署提供）

