自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

失眠患者睡前服23顆藥 專家：不常見

2025/08/12 15:36

近日1張「睡前服用23顆藥物」的處方在網路引發熱議；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

近日1張「睡前服用23顆藥物」的處方在網路引發熱議；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕近日1張「睡前服用23顆藥物」的處方在網路引發熱議。台北醫學大學附設醫院睡眠研究中心主任李信謙指出，處方用藥的合理性須視個案病情、疾病種類與複雜度而定，若患者同時併有精神科、睡眠或其他身體疾病，確實可能導致用藥較多；但這種併用情況在臨床並不常見。

李信謙指出，健保在給付藥物時，主要考量兩個面向：一是「藥物使用合理性」，必須符合國內外治療準則與專業共識；二是「藥物經濟學」，例如部分新藥或價格昂貴的藥品，雖具療效，但可能因成本因素未被納入健保給付範圍。

因此健保給付並非完全等同於治療準則，臨床上，醫師有時也會基於病情需要採非適應症使用（off-label use），此時須在醫病雙方同意下自費取得，相關處方也不會出現在健保系統中。

李信謙說，因此這類慢性病治療，應盡量由固定的專業醫師長期追蹤，避免病患在不同診所間交錯用藥，否則不僅增加重複用藥風險，也讓醫師難以掌握完整治療歷程，「如果是自費藥的話，健保系統又看不到，病人自己又講不清楚的話，就可能造成重複用藥的狀況」，若需轉診，最好由醫師與醫師間的轉介，較能保障病人安全與治療連貫性。

中華民國基層藥師協會直言，此案凸顯台灣醫藥不分、缺乏獨立監督及用藥安全把關機制的結構性問題。「睡前服23顆藥物」並非個案，在醫師同時擁有開藥與售藥權力的情況下，缺乏藥師第二道審核，部分診所甚至在健保與自費交錯的灰色地帶，透過過量開藥牟取藥價差。

協會強調，藥師不只是發藥，更是用藥安全的守門人，能在調劑時檢查劑量、交互作用與重複用藥風險。協會提出「落實醫藥分業、建立處方監管平台、健保納入藥事照護給付、強化醫師與藥師協同照護」四點主張，呼籲賦權藥師把關，才能杜絕濫用、守護病人健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中