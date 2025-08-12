失眠患者睡前服23顆藥 專家：不常見

近日1張「睡前服用23顆藥物」的處方在網路引發熱議；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕近日1張「睡前服用23顆藥物」的處方在網路引發熱議。台北醫學大學附設醫院睡眠研究中心主任李信謙指出，處方用藥的合理性須視個案病情、疾病種類與複雜度而定，若患者同時併有精神科、睡眠或其他身體疾病，確實可能導致用藥較多；但這種併用情況在臨床並不常見。

李信謙指出，健保在給付藥物時，主要考量兩個面向：一是「藥物使用合理性」，必須符合國內外治療準則與專業共識；二是「藥物經濟學」，例如部分新藥或價格昂貴的藥品，雖具療效，但可能因成本因素未被納入健保給付範圍。

因此健保給付並非完全等同於治療準則，臨床上，醫師有時也會基於病情需要採非適應症使用（off-label use），此時須在醫病雙方同意下自費取得，相關處方也不會出現在健保系統中。

李信謙說，因此這類慢性病治療，應盡量由固定的專業醫師長期追蹤，避免病患在不同診所間交錯用藥，否則不僅增加重複用藥風險，也讓醫師難以掌握完整治療歷程，「如果是自費藥的話，健保系統又看不到，病人自己又講不清楚的話，就可能造成重複用藥的狀況」，若需轉診，最好由醫師與醫師間的轉介，較能保障病人安全與治療連貫性。

中華民國基層藥師協會直言，此案凸顯台灣醫藥不分、缺乏獨立監督及用藥安全把關機制的結構性問題。「睡前服23顆藥物」並非個案，在醫師同時擁有開藥與售藥權力的情況下，缺乏藥師第二道審核，部分診所甚至在健保與自費交錯的灰色地帶，透過過量開藥牟取藥價差。

協會強調，藥師不只是發藥，更是用藥安全的守門人，能在調劑時檢查劑量、交互作用與重複用藥風險。協會提出「落實醫藥分業、建立處方監管平台、健保納入藥事照護給付、強化醫師與藥師協同照護」四點主張，呼籲賦權藥師把關，才能杜絕濫用、守護病人健康。

