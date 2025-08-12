全國首創身障機構設安寧病房 伴院民走完最後一哩路

新北市愛維養護中心的「曉明軒」，是全國首創身障機構設立安寧病房。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市愛維養護中心收容重度身心障礙者，為讓院民在熟悉的環境中善終，3樓設立一間安寧病房「曉明軒」，有大片落地窗面對台北港遼闊的海景，以及觀音山的青翠山林和蟲鳴鳥叫，室內散發精油香味，播放心靈音樂，希望院民在家的陪伴和愛的關懷下，安詳地走完人生最後一哩路。

社會局副局長許秀能指出，愛維養護中心為市府在1998年委託天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院辦理，專門收容心智及肢體功能障礙致生活無法自理，或不具行動能力的重度身障者，目前有160多位院民，平均年齡近50歲，有鑑於家屬陪伴臨終的需求，為避免來回奔波醫院，在政府支持下，全國首創在身障機構設立安寧病房，並結合淡水馬偕安寧團隊提供完善服務。

請繼續往下閱讀...

啟用儀式由天主教台北總教區輔理主教趙永吉神父灑聖水，引領眾人祝福。他表示，「曉明軒」取自拉丁文「Stella Matutina」曉明之星的意涵，象徵光明、信仰與永恆，希望陪伴院民走過黑夜、迎向永生。

永和耕莘醫院院長趙嘉倫提到，這是身心障礙機構設立安寧照護的第一個模組，希望和馬偕團隊協力，讓病患和家屬在愛與關懷下，走完最後一哩路。

財團法人安寧照顧基金會執行長張嘉芳表示，身障者照顧比長照更困難，安寧訴求身心靈的安頓，在安寧病房的每位照顧者就像天使般聖潔。

愛維養護中心主任簡美婷說，院民家屬主動提出希望在愛維終老，因此從安寧教育宣導做起，再建立安寧文化，目前中心有28位簽署拒絕急救、插管同意書，有8位預立醫囑，院內曾為一位無親屬的阿河伯辦理告別式，由社工協助「捧斗」到完成樹葬，對院民來說，愛維就像是他們的家。

新北市愛維養護中心安寧病房「曉明軒」服務團隊，用愛陪伴身障院民走完人生最後一哩路。左3為中心主任簡美婷。（記者賴筱桐攝）

