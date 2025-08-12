近4年出現首例本土兔熱病 南部7旬歲女感染源待釐清

疾管署副署長曾淑慧提醒，民眾應避免接觸野兔、囓齒類等野生動物。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（12日）公布國內新增1例本土兔熱病，為居住南部的70多歲本國籍女性，無從事戶外活動且動物接觸史，感染源待釐清。國內自2007年將兔熱病納入第四類法定傳染病以來，僅於2011年出現1例美國移入個案、2021年出現1例南部本土個案，此次個案為第3例。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名70多歲女性有慢性腎病、高血壓、糖尿病等慢性病史，飲食以熟食為主，潛伏期無國外旅遊史，無從事戶外活動且無動物接觸史，家中也無飼養寵物，住家周邊無草叢或工地等風險環境，且未受蚊蟲叮咬。

請繼續往下閱讀...

不過，林詠青指出，該女於7月12日出現發燒、全身無力、頻尿等，至診所就醫，因症狀未改善且出現寒顫、腹瀉等，再至急診就醫並通報兔熱病，血液培養菌株經全基因體定序鑑定為兔熱病致病菌而研判確診。在經治療後，病人症狀改善，日前已出院。

目前衛生單位已完成個案住家及周邊環境的消毒工作及通報醫院實驗室清消作業，同時針對醫院檢驗相關人員與個案家人進行健康監測14日，尚無疑似症狀。

疾管署副署長曾淑慧說明，兔熱病為人畜共通傳染病，病原菌為土倫病法蘭西斯氏菌，主要野生動物宿主包含兔子、野兔、田鼠、麝香鼠、海狸、水鼠。以病原菌循環存在於媒介節肢動物及各種哺乳類、鳥類、爬蟲類及魚類之間，低劑量即可致病，潛伏期與暴露劑量有關，通常為3-5天，亦可長達14天，流行地區包含北美洲、歐洲、亞洲及中東地區。

曾淑慧指出，此病傳染途徑多元，人類可經由吸血性節肢動物，通常為硬蜱和鹿蠅叮咬、接觸受感染動物組織、食用受污染的食物與水或吸入受病菌污染的塵土而感染。目前無人傳人病例報告，風險族群為實驗室職業暴露及從事野外活動者。

曾淑慧也提醒，民眾應避免接觸野兔、囓齒類等野生動物，也應避免生食野生動物或畜肉，處理動物屍體（尤其兔子）需戴口罩、防水手套。如出現高燒、寒顫、淋巴腺腫、病原侵入部位出現癒合緩慢且疼痛的潰瘍、咽頭炎、腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊史及動物接觸史。

疾管署副署長曾淑慧說明，兔熱病為人畜共通傳染病，主要野生動物宿主包含兔子、野兔、田鼠、麝香鼠、海狸、水鼠。（疾管署提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法