健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

粉領族腋下、會陰、乳房飄狐臭 外派日本遭排擠

2025/08/12 13:51

吳文宏醫師解釋在極小切口下精準刮除位於皮下的頂漿腺，術後恢復良好。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕28歲林小姐外型亮麗、職場表現出色，原本在台灣日商公司深受肯定，獲得外派日本的機會，卻因為嚴重狐臭導致在日本職場遭遇重大打擊。她返台來到光田醫院門診確認是「頂漿腺分泌異常」導致的狐臭，林小姐術後恢復良好，也重拾了與人接觸的自信。

林小姐外派日本後，日本同事私下向主管反映：「她身上有一股異味，客戶感受不好」，成為林小姐不得不回台的挫折，返台後她一度懷疑是壓力或清潔不當導致「汗臭」，嘗試各種止汗劑、體香膏，但仍難以擺脫那股無形壓力，她至光田醫院整形外科主任吳文宏門診，經詳細問診及檢查後，確認是「頂漿腺分泌異常」導致的狐臭，且異味不只來自腋下，還包含私密部位。

吳文宏表示，林小姐屬於較少見的「多部位狐臭」，於是安排進行自費「迷你水刀狐臭手術」，針對腋下、會陰與乳房區域進行處理。這類手術看似簡單，實際上需在極小切口下精準刮除位於皮下的頂漿腺，避開神經與血管，保留足夠皮下血流，否則易導致皮膚壞死或異味殘留。尤其會陰及乳暈部位空間狹窄、血管神經密布，操作困難度更高，術中須極度謹慎，以減少術後感染與血腫風險。術後林小姐恢復良好，也重拾了與人接觸的自信。

吳文宏統計，近7百位狐臭手術個案中，腋下狐臭佔88%、會陰9%、乳房3%。特別的是，許多女性不自知私密處異味異常，大多是由伴侶發現、提醒才就醫。臨床上，有不少患者一開始誤以為是陰道感染，尋求婦科治療，卻久治未癒，直到轉診整形外科才釐清病因。

狐臭雖非重症，卻常造成心理陰影、社交障礙，隨著醫療技術進步與衛教推廣，越來越多人選擇透過手術處理，重拾日常自在。吳文宏表示，不論男性女性，若長期困擾於異味問題，應勇敢求助，別讓氣味成為生活的隱形阻礙。

林女刮除位於皮下的頂漿腺後，已大幅改善氣味困擾。（光田醫院提供）

