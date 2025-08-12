乳牙蛀牙變蜂窩性組織炎 5歲童忍痛拔除4顆爛牙

台北慈濟醫院兒童牙科醫師陳默看診示意照。（圖由台北慈濟醫院提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕5歲的小宏在幼兒園定期接受塗氟和口腔檢查，均未察覺異狀，日前突然感到牙痛，且臉頰腫脹不舒服，就醫發現小宏罹患嚴重齲齒，並引發蜂窩性組織炎，雖然積極治療，最後不得不忍痛拔除4顆無法補救的乳牙。

根據衛福部統計，1到2歲幼兒齲齒盛行率為2.31%，2到3歲上升至14.68%，3到4歲驟增至42.7%。

台北慈濟醫院兒童牙科醫師陳默指出，只要長牙就有蛀牙風險，發生原因主要與飲食習慣和口腔衛生清潔照顧有關，例如吃飯時間過長、進食後未即時潔牙、夜奶等，都會讓乳牙長時間處於含糖環境，增加蛀牙風險，其中有研究發現，吃飯時間超過30分鐘的孩子，蛀牙率提升3倍。

陳默表示，幼兒的第一顆乳牙多在出生6至8個月時萌發，許多家長認為乳牙會自然脫落，不需要治療，或認為學校塗氟即可預防蛀牙，未定期帶孩子就醫。實際上乳牙的琺瑯質較薄，一旦發生蛀牙，進展速度遠快於恆牙，且嬰幼兒無法清楚表達不適，常在牙齒嚴重腐蝕、甚至感染發炎後才被發現，若輕忽蛀牙嚴重性，恐影響孩子的咀嚼功能、發音構音、睡眠等生活面向，甚至因為無法好好進食，可能導致營養不良。

陳默提供5個護齒妙招：

1.由家長協助刷牙：許多學齡前兒童尚未具備良好口腔清潔技巧，建議家長每日早晚協助孩子正確刷牙，使用1000ppm以上的含氟牙膏，並配合牙線徹底清潔，直到孩子能夠獨立且確實完成潔牙步驟為止。

2.培養良好的飲食習慣：控制進食時間，每餐不超過30分鐘，避免孩子養成含飯的習慣，點心定時定量，避免選擇含糖量過高的零食飲料，以降低齲齒風險。

3.定期塗氟：氟化物能強化牙齒表面的琺瑯質，提升對酸性環境的抵抗力。建議家長定期讓孩子配合學校或帶至醫療院所接受塗氟。研究指出，定期塗氟漆可下降達37%的乳牙齲齒率及43%的恆牙齲齒率。

4.定期至牙科檢查：雖然學校會定期塗氟，但礙於環境及燈光，執行醫師未必每次都能清楚檢查牙齒狀況，即使孩子沒有牙痛或明顯異常，也應至少每半年至兒童牙科檢查，以利及早發現肉眼難以察覺的齲齒。

5.配合額外氟化物使用：對於齲齒風險較高的孩子，可在牙醫師評估下適量補充氟錠或增加其他氟化物產品使用，強化牙齒結構，降低齲齒機率。

