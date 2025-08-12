限制級
健康網》藍心湄長臭嘴角 醫：病毒感染別大意
〔健康頻道／綜合報導〕藍心湄今（12）日在個人臉書專頁，自曝長了「臭嘴角」（口角炎），湧進一堆鐵粉心疼，也分享不少偏方。馬偕醫院皮膚科醫師黃景昱表示，皰疹主要為病毒感染引起，患者過去不一定會有相關病史。
藍心湄在凌晨收工後寫著：「收工洗好躺平，大夥辛苦啦！非常感謝，沒看錯─我長臭嘴角」。黃景昱在「群英─楊麗珍、黃景昱皮膚科診所衛教新聞」指出，此類的皰疹主要為病毒感染引起，常反覆發生，剛開始患部常出現刺痛，大約一、兩天便開始出現成串水泡，大多持續一、兩週就慢慢消失。而口角炎多半發生於上下嘴唇交界處，雖然也會痛、也會癢，但不太會長出水泡。
至於治療口角炎，黃景昱認為，就需要找到背後病因，才能真正改善病情。口角炎患者嘴角若有口水滯留，看診的醫師可能會為患者進行測試，檢查一下是否有黴菌、念珠球菌感染，再對症下藥。
黃景昱提醒，口角炎患者要多休息，不要刻意節食，營養攝取更要均衡，不要忘記食用蔬菜、水果，以免因營養素缺乏而造成口角發炎。皰疹患者作息要盡量保持正常、穩定，最好不要過度勞累。
此外，建議不要使用含刺激性香料、防腐劑的唇膏、口紅，可考慮選擇凡士林等保濕產品，薄薄塗在嘴唇上，就可達到保濕、滋潤效果。平常也不要常抿嘴，嘴唇才不會越來越乾。
黃景昱認為，雖然皰疹、口角炎都是常見疾病，但還有其他疾病也可能造成嘴唇、口腔附近出現異常症狀，民眾發現不對勁時，最好到醫院接受專科醫師診斷、治療，切莫自行購買藥物塗抹，免得延誤治療時機。
