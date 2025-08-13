健康網》沈玉琳罹血癌！ 6營養素為造血系統穿「防護衣」

維生素B12與葉酸共同參與造血過程，營養師王證瑋說，可補充如酪梨、蛋、肉、魚、乳製品；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕知名藝人沈玉琳近日被診斷出罹患血癌，引發社會關注。對此，營養師王證瑋於臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」提醒，血癌包括白血病、淋巴瘤及多發性骨髓瘤，與免疫系統及造血細胞突變密切相關。現代人因長期承受壓力、熬夜及飲食精緻化，容易使身體處於慢性發炎與氧化壓力之下，為血液系統健康埋下隱憂。6大營養素守護血液健康，包含葉酸、維生素B12、維生素C、硒、鋅、麩醯胺酸與褐藻醣膠等，日常飲食注意多攝取。

王證瑋指出，雖然飲食無法百分之百預防血癌，但適當攝取關鍵營養素，有助於提升細胞修復力與免疫平衡，降低突變風險。他提出「6大營養素守護血液健康」的建議：

1. 葉酸：造血系統的重要基礎，參與紅血球與白血球生成，缺乏易導致貧血與免疫力下降。來源包括深綠色蔬菜、豆類、酪梨與全穀類。

2. 維生素B12：與葉酸共同參與造血過程，維持紅血球及神經功能。動物性食材如蛋、肉、魚、乳製品是主要來源，素食者建議補充保健品。

3. 維生素C：提升免疫力並保護白血球，同時促進鐵吸收，具抗氧化作用。芭樂、奇異果、青椒及柑橘類水果都是良好來源。

維生素C提升免疫力並保護白血球，同時促進鐵吸收，具抗氧化作用，營養師王證瑋說，可多吃奇異果、柑橘類水果；圖為情境照。（圖取自freepik）

4. 硒與鋅：兩種微量元素在細胞修復、抗氧化及免疫反應中扮演關鍵角色，能降低慢性發炎與基因突變風險。來源包括海鮮、南瓜籽、巴西堅果及全穀類。

5. 麩醯胺酸：免疫與造血細胞的重要能量來源，能修復受損細胞並維護腸道屏障，減少毒素進入血液的風險。

6. 褐藻醣膠：能活化自然殺手細胞（NK細胞），協助清除早期突變細胞，降低血液癌變的可能性。

他提醒，有血癌家族史、長期接觸化學物質或免疫力低下的人，應定期健檢，並留意長期疲倦、易感染或淋巴腫大等警訊；已有血液疾病者，補充營養素應依醫師與營養師評估調整劑量，避免自行高劑量服用抗氧化劑。

王證瑋強調，「均衡飲食、規律作息、戒菸少酒、遠離有害環境」才是保護身體的關鍵。他呼籲，即便無法改變基因，也能透過日常生活習慣與正確飲食，為造血系統加上一層「防護衣」，讓免疫更穩固，降低癌細胞乘虛而入的機會。

