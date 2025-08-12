健康網》過敏兒床上布偶！ 醫：趁孩子不注意快清洗

過敏治療關鍵在於「控制」，別讓心愛的玩偶變成病情隱患；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過敏季節來臨，對此，徐嘉賢兒科診所院長徐嘉賢在臉書專頁「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」指出，過敏治療關鍵在於「控制」，別讓心愛的玩偶變成病情隱患；過敏患者的床上環境應盡量保持簡潔，避免布偶、長期未清洗的安撫被等成為塵蟎溫床。

許多父母為顧及孩子情感需求，即使清楚布偶或安撫被可能引發過敏，仍難以完全移除。他建議，家長可趁孩子不在家或不注意時，將布偶及安撫被清洗、曬乾，再放回原位，「就像做虧心事一樣」偷偷拿走清洗，以避免孩子抗拒。

近期進入過敏高發季節，無論是年長過敏患者、大過敏兒或小過敏兒，都應加強環境清潔與自我管理；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

徐嘉賢強調，過敏治療的目標並非「根除」過敏，而是「控制」症狀，使其穩定、不發作。「過敏體質很難徹底消失，但透過環境管理與治療，可將症狀壓在合理範圍內，就像持續調控開關一樣。」

他提醒，近期進入過敏高發季節，無論是年長過敏患者、大過敏兒或小過敏兒，都應加強環境清潔與自我管理，避免過敏反覆困擾生活。

