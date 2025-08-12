自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》過敏兒床上布偶！ 醫：趁孩子不注意快清洗

2025/08/12 17:15

過敏治療關鍵在於「控制」，別讓心愛的玩偶變成病情隱患；圖為情境照。（圖取自freepik）

過敏治療關鍵在於「控制」，別讓心愛的玩偶變成病情隱患；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過敏季節來臨，對此，徐嘉賢兒科診所院長徐嘉賢在臉書專頁「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」指出，過敏治療關鍵在於「控制」，別讓心愛的玩偶變成病情隱患；過敏患者的床上環境應盡量保持簡潔，避免布偶、長期未清洗的安撫被等成為塵蟎溫床。

許多父母為顧及孩子情感需求，即使清楚布偶或安撫被可能引發過敏，仍難以完全移除。他建議，家長可趁孩子不在家或不注意時，將布偶及安撫被清洗、曬乾，再放回原位，「就像做虧心事一樣」偷偷拿走清洗，以避免孩子抗拒。

近期進入過敏高發季節，無論是年長過敏患者、大過敏兒或小過敏兒，都應加強環境清潔與自我管理；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

近期進入過敏高發季節，無論是年長過敏患者、大過敏兒或小過敏兒，都應加強環境清潔與自我管理；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

徐嘉賢強調，過敏治療的目標並非「根除」過敏，而是「控制」症狀，使其穩定、不發作。「過敏體質很難徹底消失，但透過環境管理與治療，可將症狀壓在合理範圍內，就像持續調控開關一樣。」

他提醒，近期進入過敏高發季節，無論是年長過敏患者、大過敏兒或小過敏兒，都應加強環境清潔與自我管理，避免過敏反覆困擾生活。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中