健康網》靠「碳循環減肥法」 陳妍希瘦成小V臉

2025/08/12 13:21

女星陳妍希用「碳循環減肥法」從肉肉臉瘦成小V臉。（翻攝自微博）

女星陳妍希用「碳循環減肥法」從肉肉臉瘦成小V臉。（翻攝自微博）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女星陳妍希用「碳循環減肥法」從肉肉臉瘦成小V臉！營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文提醒，其實關鍵不是吃多少，而是吃對時間與比例，透過調整每天碳水攝取量的飲食策略，依照運動量與代謝狀況靈活變化，幫助提升新陳代謝、穩定血糖、加速燃脂。

高敏敏指出，碳循環並非完全戒碳水，而是「吃對時間、吃對比例」的飲食策略，根據運動量與代謝狀況，靈活分配高碳日、中碳日與低碳日，讓身體學會「開關切換」，達到穩定瘦身、不易復胖的目的。

營養師高敏敏說，「碳循環減肥法」關鍵不是吃多少，而是吃對時間與比例；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師高敏敏說，「碳循環減肥法」關鍵不是吃多少，而是吃對時間與比例；圖為情境照。（圖取自freepik）

3種碳水日這樣分

●高碳日：運動量最大時進行，如深蹲、練腿、HIIT。碳水占飲食比例50%，蛋白質35%，油脂15%，碳水攝取量為體重（kg）×2倍以上，可適量吃飯、麵、甜點，但須減少油脂攝取。高碳水食物包含：飯、麵、糖果餅乾、麥片、麵粉製品、加工食品。

●中碳日：日常維持期，搭配溫和運動如上半身肌群、瑜珈，碳水占25%、蛋白質50%、油脂25%，碳水攝取量為體重（kg）×1-2倍以上，以糙米、地瓜、豆類等原型澱粉為主，抗發炎又健康。中碳水食物包含：糙米、地瓜、綠豆、紅豆、藜麥。

●低碳日：減脂衝刺期，不要激烈運動，頂多拉筋、走走路，不然容易餓爆還掉肌肉，碳水僅10%、蛋白質55%、油脂35%，碳水攝取量為體重（kg）×1倍以下，以蔬菜、豆腐、毛豆等為碳水來源，避免劇烈運動，以防肌肉流失。低碳水食物包含：綠色蔬菜、豆腐製品、菇類。

以50公斤體重為例，高碳日碳水攝取量應超過100克，中碳日為50至100克，低碳日則少於50克。高敏敏建議，想減重者可採取高：中：低＝2：3：2的週期搭配，即每週2天高碳、3天中碳、2天低碳。

陳妍希的實際作法

據悉，陳妍希在高碳日會搭配健身並補充貝果與水果，低碳日則改為無糖豆漿與雞肉沙拉，中碳日則以地瓜取代三明治，確保澱粉品質與比例。營養師提醒，碳循環的關鍵在於「計算與規劃」，不僅要依照體重計算碳水克數，還需搭配適合的運動強度與蛋白質、油脂比例，才能健康達成瘦身目標。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

