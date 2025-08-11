自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》木瓜入湯加1物 中醫：壓寒氣更養生

2025/08/11 19:40

中醫師林本庭表示，將木瓜切丁，加入幾片薑片壓寒氣，再搭配枸杞和紅棗熬煮，湯頭鮮甜且富有層次。（圖取自林本庭臉書）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日炎炎，除了冰品與冷飲，清甜消暑又養生的湯品也很受歡迎。中醫師林本庭近日在臉書專頁「林本庭 中醫師」分享，木瓜除了生食外，還能入湯料理，不僅口感特別，還有助消化，是夏天不容錯過的養生選擇；木瓜富含維生素與礦物質，酵素更是有助於消化與代謝。

林本庭表示，將木瓜切丁，加入幾片薑片壓寒氣，再搭配枸杞和紅棗熬煮，湯頭鮮甜且富有層次。木瓜含有豐富的膳食纖維與酵素，能促進腸胃蠕動、幫助分解蛋白質，對於腸胃功能較弱的人尤其適合。

農業部也在臉書發文指出，木瓜本身清甜多汁，富含維生素A、B、B1、B2、C、多種礦物質（鐵、鈣、鉀）、蛋白質和纖維素；酵素成分更能有效協助蛋白質分解，對消化系統極為友好，是健康飲食中的優質食材。

湯品中常見的紅棗不僅能增添香甜風味，也具有溫補作用，富含維生素C、微量元素與抗氧化成分；圖為示意圖。（圖取自freepik）

此外，林本庭補充，湯品中常見的紅棗不僅能增添香甜風味，也具有溫補作用，富含維生素C、微量元素與抗氧化成分。一般成年人一天食用3-5顆，多數情況下不會引起上火。若能整顆食用，更能完整攝取營養。

林本庭提醒，夏日飲食講求清爽與均衡，不妨嘗試在餐桌上添一碗暖香四溢的木瓜湯，既養胃又解膩，為健康加分。

