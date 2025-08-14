健康網》飲料加牛奶更加分 醫：助鐵吸收、抗病毒

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健說，喝拿鐵或奶茶不妨加牛奶，除鈣質外，乳鐵蛋白也有助抗病毒、增加鐵質吸收；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喜歡喝手搖飲又想顧健康，除減糖之外，添加物也是重點之一。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，喝拿鐵或奶茶時，建議不妨加牛奶，除了有鈣質等營養素外，其中還有乳鐵蛋白成分，不僅有助對抗病毒、病菌，還能增加鐵質吸收。

蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文表示，之所以建議喝奶茶、拿鐵可用牛奶取代奶精，因牛奶有鈣質、維他命D，喝了能讓骨質能變得比較健康。至於奶精只是一堆油，甚至有些東南亞國家路邊攤的奶茶還有反式脂肪，喝了比喝酒還可怕。

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，牛奶裡的蛋白質可分為快蛋白、慢蛋白，慢蛋白可維持肌肉合成，也能抑制食慾；情境照。（圖取自freepik）

此外，蕭捷健也順帶提及有關牛奶的小知識。他說，牛奶裡有一種叫做乳鐵蛋白的成分，可對抗細菌和病毒、幫助鐵質吸收；此外，喝牛奶還有助鍛練肌肉更有效，因為牛奶的蛋白質比較多，而奶精裡根本沒有蛋白質。

至於乳清蛋白和乳鐵蛋白有何不同？蕭捷健曾發文介紹，乳清蛋白是奶製品，適合增肌，對胰島素的刺激度則和麵包差不多。胰島素高的時候，脂肪不容易燃燒，但是長肌肉會比較容易，所以適合運動後喝。不過，乳清蛋白也有可能是造成長痘痘的元凶。

另，蕭捷健說，牛奶裡的蛋白質可分成快蛋白、慢蛋白2種，快蛋白就是運動完馬上可以吸收，而慢蛋白則是慢慢釋放，可以維持肌肉一個晚上去合成，而且不會讓我們一直想要吃東西。尤其值得一提的是，牛奶裡的糖份比較天然，也不會讓我們的血糖亂飆。

