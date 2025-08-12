自由電子報
晴時多雲

健康網》皮膚透亮有法寶 5種養腸道不可少

2025/08/12 15:15

泡菜含有益生菌，營養師陳珮淳說，有助建立腸道「好菌軍團」，對抗壞菌、穩定免疫；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想讓皮膚透亮，從保養腸道開始做起！營養師陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」提醒，許多人臉色暗沉、膚況不佳時，第一反應是更換保養品，但真正的根源往往藏在腸道健康。日常可多攝取「5種養腸＋亮膚營養」，包含益生菌、益生源、膳食纖維、維生素D、植化素。

陳珮淳指出，腸道不僅是消化器官，更是維持肌膚光澤的重要關鍵。若腸道菌相失衡、排便不順，毒素無法有效代謝，營養也難以輸送至皮膚，可能導致膚質粗糙、蠟黃、敏感，甚至長痘與出油失控。

味噌也是益生菌食物，營養師陳珮淳表示，能幫助減少毒素循環至皮膚引發痘痘；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

她解釋，當腸道壞菌過多，會引發體內慢性發炎，使痘痘與泛紅問題反覆出現；若長期便秘，老廢毒素如同「回收氣」滯留體內，使膚色暗沉無神；而營養吸收不良則會讓再高價的保養品也事倍功半。為了從根本改善膚況，陳珮淳提出「5種養腸＋亮膚營養組合」，建議民眾日常多攝取：

1. 益生菌：有助建立腸道「好菌軍團」，對抗壞菌、穩定免疫，減少毒素循環至皮膚引發痘痘。來源：優格、泡菜、味噌、康普茶、益生菌保健品。

2. 益生源：作為好菌的「營養飼料」，促進菌叢平衡，減少皮膚發炎與過敏。來源：洋蔥、大蒜、香蕉、蘆筍、燕麥、全穀類。

3. 膳食纖維：協助腸道排除廢物、促進順暢代謝，同時維持腸道黏膜健康。來源：奇亞籽、地瓜、紅豆、綠花椰、海藻。

4. 維生素D：平衡菌相、穩定腸道黏膜，降低皮膚發炎與敏感反應。來源：日曬、蛋黃、鮭魚、菇類、維生素D3補充劑。

5. 植化素：來自多彩蔬果的天然抗氧化物，有助防禦自由基傷害、維持肌膚彈性與光澤。來源：紅椒、南瓜、紫甘藍、洋蔥、大蒜、花椰菜。

陳珮淳強調，「皮膚暗沉不是因為你懶得保養，而是你忘了腸道才是肌膚的打光師。」她呼籲，從今天起補足這5項腸道營養，讓皮膚由內而外自然回復透亮光采。

