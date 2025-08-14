健康網》壓力肥害人吃少也變胖 醫：紓壓能解

人在有壓力時，就算吃得少也會發胖，醫師黃煜晏指出，唯有降低壓力荷爾蒙，身體才會恢復正常，看電視是他推荐的方式之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也有這樣的經驗，有壓力時，就算吃得少也會變胖？好日子診所院長黃煜晏指出，當民眾承受壓力時，體內的壓力荷爾蒙會上升，這時身體會進入一個儲存模式，不管吃多或吃少，會將吃進身體的食物儲存起來變成脂肪，以應付壓力，此時最重要的就是紓壓，讓壓力不要積累，唯有降低壓力荷爾蒙，身體才會恢復正常。

什麼是壓力呢？黃煜晏在臉書專頁「好日子診所」發文分享，在我們的身體裡，有個叫做HPA軸的東西。它位於大腦深處一個被稱為下視丘的地方。當大腦偵測到一些它認為對自己有威脅的東西，例如，有人向自己吼叫，下視丘就會向大腦中的腦下垂體發出信號。接收後，腦下垂體會分泌激素到血液中，並傳送至腎上腺。然後腎上腺會釋放皮質醇，使心臟跳動得更快、更有力。

黃煜晏說，從威脅（你看到吼叫的人）到反應（皮質醇濃度提高），大約只需要1秒。它是決定你「戰或逃」的關鍵。在人類演化初期所處的非洲大草原中，壓力總是突然降臨，隨時可能被猛獸吃掉，面對生死威脅，我們的祖先可以選擇繼續進攻或是逃跑。時至今日，多數人不必擔心會被獅子吃掉，取而代之的是，上司的責罵、哭鬧的小孩、待付的帳單、婆媳問題等，成為壓力來源。

改善壓力肥解方

要改善壓力型肥胖，就是不能夠讓這些威脅在體內產生太久的壓力反應，必須想辦法舒壓。黃煜晏建議4項舒壓做法：

●看電視（電影或社群節目）

大家有沒有這樣的經驗，失眠睡不好，但坐到沙發上看電視沒多久就昏昏欲睡，本來在看電視，變成電視看你。

看影片可以說是最常用的舒壓方式之一，追劇是不折不扣的沈浸式體驗，但看片有個重點：絕對要放空看。把影片打開後、記得關掉大腦，無腦看，如果看的是燒腦推理電影，放鬆效果就比較差。

●散步

散步最大的優點之一就是「超級簡單」，你幾乎不需要任何器材，穿個鞋子就可出門了。

而步行的速度剛好就是最適合發現新世界的步調，千萬不要走太快，疲勞的時候散步，看天空、看雲、聽風聲跟鳥叫聲，讓自己沈浸在發現的樂趣中，就會暫時忘記生活中那些煩人的人事物。

●洗澡

洗澡可以把你一身的穢物跟負能量沖掉，重新找回自己。

當蓮蓬頭的水柱打在自己身上，閉上眼，聽著嘩啦啦的水聲，你似乎不在這裡，而是到了深山中的瀑布，站在水柱下，修行。如果身體受得了，甚至可以用冷水洗澡。

●聽音樂

音樂能夠讓人放鬆，這點毋庸置疑，以往一直覺得輕音樂或古典樂等等比較能夠放鬆，但更新的觀念是，在適當的場合選擇適當的風格更好，例如：想補充活力時聽點軟拍的電子音樂、睡眠時搭配大自然聲音（雨聲、風聲），剛跟朋友吵完架可以聽悲歌，讓自己大哭紓壓。

