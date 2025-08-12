自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》骨關節卡卡困住身心 研究：太極、瑜伽可破「關」

2025/08/12 10:32

不少年長者膝蓋痛，骨關節卡卡，醫師張家銘指出，太極、八段錦，或是練瑜伽等，能幫民眾對抗骨關節炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

不少年長者膝蓋痛，骨關節卡卡，醫師張家銘指出，太極、八段錦，或是練瑜伽等，能幫民眾對抗骨關節炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全世界有超過5億人受骨關節炎困擾，不少年長者膝蓋痛，或是久坐後一站起來像機器生鏽卡卡。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，公園中常見的太極、八段錦、易筋經，或是練瑜伽等這類「主動身心運動療法」，已有科學認證，不只是舒展筋骨，它們能有助對抗骨關節炎。

張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」發文分享，2025年發表在《Frontiers in Public Health》的研究，整理27項隨機對照試驗，共1781位患者。結果顯示：與沒做這些運動的人比，有做這些運動的人疼痛減輕、僵硬感降低、走路與日常動作都變得更輕鬆。太極在止痛與功能改善上效果最好；瑜伽在增加關節柔軟度上很有優勢。

研究還發現，連續練滿12週以上，效果會更明顯。3個月後，平均疼痛程度下降了一半以上，走路、上下樓梯不再一踏就皺眉；早上起床或久坐後，卡卡的僵硬感減輕；日常活動能力上升，到菜市場、跟朋友散步都更自在。這也意味，心理和身體的健康感一起提升，心情穩定之後，面對疼痛的耐受度也高。

張家銘分析，骨關節炎患者如果硬碰硬去跑步、跳繩，關節只會更吃不消。低衝擊、全身協調的運動，既能練肌力和平衡，又不會過度磨損關節，才是長久之計。而且太極等這類運動的慢節奏和專注，能調節自律神經、提升迷走神經活性，讓壓力荷爾蒙皮質醇下降。

張家銘建議，挑一個自己喜歡的運動舒緩關節，舉例來說，太極的動作能增肌及心肺調節；八段錦動作簡單容易上手；瑜伽的伸展對柔軟度提升明顯。挑一種自己喜歡、能持續的方式，比什麼都重要。不妨從每週2到3次，每次30到60分鐘開始。重要的是，不只是動了身體，也讓心情獲得放鬆。

