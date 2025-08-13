健康網》「麥得飲食」降低失智風險 醫推9大必吃健腦食物

科學證實麥得飲食能降低失智風險，針對外食族，腦科學博士鄭淳予建議，主食選糙米飯或五穀飯，配菜至少2樣不同顏色蔬菜，避開油炸物；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕科學家已經證實「麥得飲食」能降低失智風險，減少大腦「記憶細胞」退化和損傷。台灣神經科臨床醫師暨腦科學博士鄭淳予歸納，全穀雜糧類、豆類等9大必吃健腦食物，尤其現代人生活忙碌，他也貼心給外食族護腦的5大攻略，從日常生活維護健康。

鄭淳予在臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」發文指出，美國拉什大學醫學中心2025年8月發表於《JAMA Network Open》的大型研究，追蹤809位高齡長者平均超過7年，並於老年人身後進行大腦解剖分析，深入探討麥得飲食與人類大腦病變的關聯。結果發現，長期遵循這個飲食模式不只降低記憶中樞病變，也減少失智症風險。

請繼續往下閱讀...

9大必吃健腦食物

鄭淳予表示，在台灣，MIND飲食又名稱「麥得飲食」或「地中海-DASH神經退化延遲介入飲食」，巧妙地結合「地中海飲食」與「得舒飲食（DASH）」精華。據此，他建議日常可以食用以下的健腦食物：

1.全穀雜糧類：將主食中的白米飯，至少一半換成糙米、五穀米、藜麥或燕麥。全穀富含「膳食纖維」與維生素B群，有助心血管健康、保護大腦。

2.深色葉菜類：常見的菠菜、地瓜葉、空心菜、A菜、芥藍、青江菜都是好選擇。富含葉酸、維生素E和K以及各種植化素。

3.其他各色蔬菜：每週「輪換」不同種類，可以是十字花科的花椰菜、高麗菜，紅蘿蔔、南瓜、茄子、番茄、洋蔥、菇類等各種當季蔬菜。重點是色彩繽紛、種類多樣，確保攝取多元營養。

4.堅果與種子：如原味核桃、杏仁、腰果、南瓜子、芝麻等，富含有益心腦的「單元不飽和脂肪酸」和維生素E，是理想的零食。每天吃手心一小把即可。

5.莓果類水果：包括藍莓、草莓、覆盆莓、蔓越莓等，富含花青素等「類黃酮」抗氧化物。台灣有很棒的桑葚，產季時價格親民，富含花青素。

6.豆類：包含各種豆製品（如豆腐、豆乾、豆漿）或乾豆（紅豆、綠豆、鷹嘴豆、扁豆等）。豆類是膳食纖維和植物蛋白的重要來源，能穩定血糖並提供維他命礦物質。

7.魚類：選擇富含 Omega-3 的魚類，如鯖魚、秋刀魚、鮭魚等。Omega-3脂肪酸對於「抗發炎」及維持神經細胞健康很重要。

8.家禽類：以雞肉、火雞肉等白肉為主，替代紅肉，可減少飽和脂肪攝取。建議去皮食用，少用油炸。蔥油雞、清燉雞湯、雞肉沙拉都不錯。

9.橄欖油：選用優質的「冷壓初榨」橄欖油作為主要用油，特別適合涼拌或低溫拌炒。橄欖油富含單元不飽和脂肪酸與多酚，抗氧化性強，是麥得飲食的靈魂。

外食族飲食攻略

針對想要護腦的外食族，鄭淳予提以下5項攻略：

●自助餐便當店

這是外食族最容易實踐麥得飲食的地方。主食選糙米飯或五穀飯。配菜選擇至少「2樣不同顏色」的蔬菜，並優先選擇清蒸、燉煮、涼拌的菜色，避開油炸物（如炸雞腿、炸排骨），改選蒸魚、烤雞腿（去皮）或滷雞腿。

●便利商店

烤地瓜、燕麥飲是優質澱粉的選擇，雞胸肉、無糖/低糖高纖豆漿、茶葉蛋可以攝取優質蛋白。選擇生菜沙拉、香蕉或蘋果、無糖優格、原味堅果做搭配。

●早餐店

避免高油高鈉的鐵板麵、大量的番茄醬與美乃滋、油炸物（如油條、薯餅）和加工肉品（如火腿、培根、漢堡）。主食基底選擇全麥吐司或全麥蛋餅，優質蛋白質以雞蛋為首選，如果想吃肉，選擇「原型肉類」的烤雞腿或里肌肉排。

●麵店

選擇清湯底（如陽春麵、餛飩麵），務必加點1份「燙青菜」（請店家少加肉燥或油蔥），並搭配滷豆腐，或豆干來補充優質蛋白質。

●零食與飲品

感到嘴饞時，不妨抓一把核桃杏仁當零食，或啃根香蕉、蘋果。下午茶可喝杯黑咖啡或綠茶，搭配1小塊黑巧克力，避免含糖飲料，既滿足口慾又攝取多酚類抗氧化物。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法