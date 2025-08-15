自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》熱浪防曬小實驗 醫：5分鐘就有感

2025/08/15 12:24

健康網》熱浪防曬小實驗 醫：5分鐘就有感

皮膚科醫師盧俊瑋做了個小實驗，防曬感光鴨與裸鴨僅5分鐘，外觀顏色有別。圖為實驗小鴨。（取自盧俊瑋FB）

〔健康頻道／綜合報道〕天氣燠熱，有些地方出現36度高溫，皮膚科醫師盧俊瑋提醒，要認真擦防曬保護自己，因為中UVA（長波）會曬傷更細緻的皮膚，加速老化、破壞膠原蛋白、引發色素沉澱，甚至與皮膚癌的發生有關。

為了防UVA侵害，盧俊偉建議，即使在陰天或是在室內靠窗處都要做好防曬。為了做好有效的防曬措施，再次強調，最好選擇有品牌信譽的產品，評估耐汗性和防水，此類產品的防曬係數標註也很準確。

盧俊瑋在臉書上分享與自家孩子擦防曬小實驗，把感光鴨子掛在背包上，一隻裸曬，另一隻塗上市售高係數防曬乳，只需5分鐘即可看出變化，沒擦防曬的鴨子身體迅速變黑，轉為暗紅；擦了防曬的那隻，即使經過長時間烘烤，身體仍維持原來的白色。

盧俊偉總結出3個重點：

●選對產品：建議使用SPF50以上且具PA+++或PA++++的防曬乳液，這樣才能兼顧UVB和UVA的防護。

●要擦足夠的量：根據皮膚科醫學會的建議，臉部約需要一個5元硬幣大小的量，全身則要30毫升。如果擦得太薄，防護力會明顯下降，實際效果可能只有標示值的一半甚至更低。

●要記得補擦：即使是高係數防曬，也只能基本維持2小時的防護力。若流汗、出油、游泳、毛巾擦拭，防曬效果會加速消退。只要人在戶外，應每2小時補擦一次；大量流汗或下水後，則應立即補擦一次。

