健康網》「腰圍／身高比」更勝BMI 醫列3點預測關鍵

2025/08/14 11:53

恆新復健科診所醫師王思恒表示，用「腰圍／身高比」來判斷是否肥胖更為準確；圖為情境照。（圖取自freepik）

恆新復健科診所醫師王思恒表示，用「腰圍／身高比」來判斷是否肥胖更為準確；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人會用身體質量指數（BMI）來判斷自己胖不胖，但恆新復健科診所醫師王思恒表示，BMI只看身高和體重，完全忽略了脂肪分布。因此，改看「腰圍／身高比」會比較準確，它能觀察內臟脂肪含量、降低高個子大腰圍的誤判率、較準確地預測壽命與健康風險。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，之所以不能單看BMI最為肥胖依據，是因為它忽略了堆在肚子裡的「內臟脂肪」，而這又與心血管疾病、糖尿病、早死風險有密切相關。因此，依據「腰圍／身高比（WHtR）」的數值來看肥胖與否更為準確，原因有3：

●腰圍能反映內臟脂肪量。

●加入身高校正，避免高個子因自然腰圍較大被誤判。

●「腰圍／身高比」比BMI更能預測壽命與健康風險。

他也列出「腰圍／身高比」健康數值的範圍：0.4–0.5健康0.5–0.6風險增加>0.6高風險，需減少腹部脂肪。

王思恒表示，若覺得算法困難，可以記「腰圍小於身高的一半」。舉例來說，身高178公分者，其腰圍應小於或等於89公分。

最後，他提醒，肥胖不但會造成身體四處疼痛，還會引發腎臟病、心臟病、腦中風等多種可怕的疾病。如果減重遇到困難，千萬別拖延，應及時就醫諮詢，避免讓身體累積更多損傷。

