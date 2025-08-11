自由電子報
健康 > 心理精神

高雄凱旋醫院AI機器人助陣 確保思覺失調病友完成長效針劑

2025/08/11 15:12

高雄市立凱旋醫院今年導入AI智能醫療機器人，提供思覺失調症病友從診間到藥局、注射站的全程陪伴服務。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕思覺失調症病友常有看診後就離開或領藥不打針的狀況，為避免治療中斷，高雄市立凱旋醫院今年導入AI智能醫療機器人，結合追蹤、引導帶路的功能，陪伴病友從診間到藥局、注射站，確保完成領藥與打針流程，推出至今，病友的長效針劑即時注射率提升至100%。

凱旋醫院兒童青少年精神科主任蔡景宏表示，AI機器人可取代醫護人員的陪伴，病友看診後，到藥局取藥，包括藥品、注射劑皆放入機器人之中，病友須一路跟著到注射站施打完長效針劑後才能取走藥物，因此能提升長效針劑即時注射率至100%。

蔡景宏說明，長效針劑的優勢在於可提升服藥順從性、減少忘記吃藥或拒絕服藥的狀況。國際研究證實，住院時若及早使用長效針劑，以及出院後持續使用長效針劑，可降低12%的再住院率、降低病友的損傷。

此外，每3個月1次的長效針劑相較每個月1針的長效針劑或口服藥，明顯增加病患的治療維持率，病人接受長效針劑後，就學、就業的比例也明顯上升，增加了患者回歸社會的可能性。

同儕支持復遍達協會理事「晴晴」本身也是病友，她10年前約15歲發病就醫，因出現幻覺、幻聽、解離等症狀，導致情緒混亂，她說，原先使用口服藥，但會產生「錐體外症候群」的副作用，如眼睛上吊、手腳顫抖，5年前改打長效針劑，除了剛打幾天會痛外沒什麼副作用，穩定接受治療的她，目前已有穩定的工作，她鼓勵病友，穩定治療、有穩定的身體，才能做更多的事情和實現夢想。

藥師將病友的藥物和要施打的針劑放入機器人內。（記者許麗娟攝）

AI智能醫療機器人帶領病患前往注射站。（記者許麗娟攝）

