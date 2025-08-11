自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

手機玩過頭掀就醫潮 醫：低頭60度約1名小四生坐肩上

2025/08/11 14:19

醫師鐘子超表示，暑假過後，都會湧現學生因頸部疼痛就醫，要小心長時間姿勢不良玩手遊、看漫畫影響肩頸健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師鐘子超表示，暑假過後，都會湧現學生因頸部疼痛就醫，要小心長時間姿勢不良玩手遊、看漫畫影響肩頸健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴／台北報導〕暑假已過一半，醫師表示，每年暑假過後，都會湧現一批學生因頸部疼痛就醫，不外乎是暑假期間宅在家吹冷氣、長時間姿勢不良玩手遊、看漫畫造成，甚至不小比例已呈現駝背坐姿、頭前傾，像極「烏龜頸」，提醒低頭達到60度時，等於1名小學四年級學生坐在肩膀上，長期不只體態走樣也影響肩頸健康。

振興醫院神經外科主治醫師鐘子超表示，急性頸部疼痛通常由肌肉扭傷或肌腱損傷造成，可能源自於外力衝擊或不當姿勢如落枕。輕微拉傷數天內可自癒，透過冷熱敷、藥物及物理治療有助緩解。

不過，若疼痛持續超過2週，則為慢性頸部疼痛。可分成4種情況，頸部合併肩膀或手臂疼痛可能因頸椎間盤突出或神經孔狹窄引起、姿勢不良造成疼痛常由頸椎退化引起、晨起或夜間疼痛或許與頸椎關節退化有關，以及合併肢體不適，如疼痛延伸至上臂並伴隨活動不便，需檢查頸椎脊髓神經是否受壓，這些通常以保守治療為主，必要時則須考慮手術。

鐘子超指出，預防之道首要避免不良姿勢，是指人體頸部前屈超過20度或後仰超過5度，或過度扭轉姿勢。頸部承受來自頭部重量的受力約5公斤，在力學作用下，頭部前傾彎曲角度每增加15度，頸椎承受壓力會增加5-7公斤，低頭角度達到60度時，頸椎承受壓力更高達5倍，等於1名小學四年級學生坐在肩膀上，久而久之將導致「烏龜頸」。

鐘子超說明，也要避免頸、肩部長期固定姿勢，否則肌肉會一直處於緊繃狀態，影響局部血液循環易疲勞。臨床上有病患脖子後面形成一個腫包，被稱為「富貴包」或「頸部駝峰」，就是因為長期姿勢不良，頸胸椎交界處由於頭部重量壓迫，讓上背部脊椎骨過度彎曲，導致周遭軟組織肌肉和筋膜發炎、沾黏，最後腫脹增厚成大腫包。

鐘子超表示，同時須養成固定運動習慣，可強化肌力、改善體能、增進呼吸功能、促進血液循環、增加骨質密度、增進睡眠品質並紓解壓力，建議以全身性有氧運動為佳，依照個人的身體狀況選擇散步、快走、游泳、跑步等。

鐘子超提醒，慢性頸部疼痛多數會逐漸緩解，但若頸部疼痛出現神經學症狀，如手腳無力、感覺喪失或持續疼痛伴隨食慾不振、體重減輕、噁心等，應盡快就醫諮詢專科醫師，以免延誤病情。

慢性頸部疼痛主要可分成4種情況。（振興醫院提供）

慢性頸部疼痛主要可分成4種情況。（振興醫院提供）

若頸部疼痛出現手腳無力、感覺喪失或食慾不振等，應盡快就醫。（振興醫院提供）

若頸部疼痛出現手腳無力、感覺喪失或食慾不振等，應盡快就醫。（振興醫院提供）

