健康網》外食鹽分常超標 國健署列減鹽3技巧

國健署建議，外食應選擇烹調簡單的食物，如清蒸魚。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕你也是重油、重鹹的外食一族嗎？國健署於臉書專頁「食在好健康」發文分享，根據國民營養健康狀況變遷調查顯示，19-64歲民眾每週外食7次以上比例高達6成，每日平均鈉攝取量超過3000毫克，鹽分早已超標；對此，國健署列出3個外食減鹽撇步：選擇原型食物、選簡單烹調的食物及少喝鈉含量高的湯。

國健署表示，鹽是日常飲食中最常見的含鈉調味品之一，成人1天鈉攝取量建議勿超過2300毫克（約6克鹽）。許多研究報告也指出，鹽吃太多，容易引發高血壓、動脈硬化、冠狀動脈心臟病、中風等疾病；為幫助外食的民眾吃得健康，國健署也提供3個減鹽小技巧：

挑原型、料理簡單食材 避免高鈉湯

●選擇原型食物：挑選看得出食材原貌的料理，如雞肉、水煮蛋、清蒸魚等，避免選擇香腸、火腿、貢丸等加工製品。加工食品在製造過程中可能會加入含鹽、鈉的添加物，少吃就能減少鹽分。

●選簡單烹調的食物：點餐時優先選擇清蒸、水煮、汆燙等簡單烹調的食物，醬料越少越安全；少選醃、燻、醬、滷等重口味菜色，既能降低鹽分攝取，也保留食材原味。

●少喝含鈉量高的湯：外食附的湯看似清淡，但實際上鈉含量經常超乎想像。尤其是味噌湯、酸辣湯、海帶湯等，用料與調味都偏重，建議少喝，避免把鈉一次喝光光。

國健署強調，減鹽、少醬料、少加工就可以避免鈉攝取超標，均衡攝取各類原型食物，外食也能營養美味又健康。

國健署建議，外食的酸辣湯、味噌湯要少喝，避免攝取過量的鈉。（資料照）

