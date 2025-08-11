自由電子報
晴時多雲

高齡患者傷口難癒合 高壓氧療法成功復活

2025/08/11 13:54

80歲的阿伯小腿外傷手術後雖控制住感染，但年紀大、血液循環差，傷口久不癒合，接受高壓氧療法，傷口明顯縮小。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕1位73歲阿姨，長年苦戰糖尿病足，足部傷口反覆爛開；1位80歲阿伯小腿外傷手術後難癒合。部立新營醫院胸腔內科暨高壓氧醫學科主任汪政德指出，高壓氧療法讓患者在高壓環境下吸入100%純氧，大幅提升血液中氧氣濃度，不僅促進組織修復，也改善血液循環，還能有效抑制厭氧菌感染，對糖尿病足、外傷及術後傷口不癒合等難題，大大加分。

7旬女性長者糖尿病足經醫院多次手術配合抗生素，遲遲不見起色，甚至陷入截肢危機，轉介接受高壓氧治療，原本暴露骨頭的傷口，經過幾週治療後癒合速度飛快。80歲的阿伯小腿外傷手術後雖控制住感染，但年紀大、血液循環差，傷口久不癒合，接受高壓氧療法並搭配細心傷口照護後，傷口明顯縮小，組織快速生長，恢復狀況令人驚喜。

汪政德表示，隨著台灣步入高齡社會，慢性傷口成為普遍問題，醫院未來將持續推廣高壓氧療法，讓更多需要的人大幅提升生活品質。

