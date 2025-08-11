「兒童預防保健服務」擬增2次！ 國健署：盼明年上路

國健署長沈靜芬自今年8月接任後，首度出席記者會，對媒體有問必答。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕我國面臨少子化威脅，為提升兒童健康照護，衛福部國民健康署已提供7次「兒童預防保健服務」。國健署長沈靜芬自今年8月接任署長職位後，首度出席記者會表示，國健署持續規劃將兒童預防保健服務自7次增加到9次；副署長魏璽倫補充，國健署持續研議相關措施並爭取預算，希望明年有機會上路。

沈靜芬原是成大醫院小兒部小兒感染科主任，並擔任總統府健康台灣委員會委員，上任10天後，首度出席記者會時，會想投身政府相關公共政策議題不是偶然，她作為兒童感染科醫師，除了感染性疾病外，也對預防醫學有很大的興趣。

請繼續往下閱讀...

此外，沈靜芬說，在接下國健署長一職前，她先是接觸了健康台灣委員會，從不一樣層次的健康促進工作項目，這次更從第一線醫師到公部門，參與更近一步疾病預防健康促進，起心動念仍是從醫師的角度出發，希望由衛教及預防進一步預防疾病，目前也已經透過國健署人事室請辭健康台灣委員會委員職位。

沈靜芬提到，從被徵詢到答應接任沒有考慮很久，未來也希望以開放多元態度來與團隊協作，在具備人文關懷的精神下，以病人為中心、從全社區的需求來考量健康促進與疾病預防政策。

對於接下來的政策方向，沈靜芬說明，健康台灣除2030年癌症標準化死亡率降低3分之1、落實三高防治外，也兼有婦幼相關內容，國健署持續提供生育、育兒相關支持、生殖補助，並針對媽媽提供2次產後健檢，給予媽媽健康與心理相關支持。

沈靜芬進一步指出，國健署也已提供7次兒童預防保健服務補助，包括出生6天內、出生至2個月、2至4個月、4至10個月、10個月至1歲半、1歲半至2歲、2至3歲、3至未滿7歲，未來將進一步增加兒童預防保健服務次數為9次，也希望把資訊整合，篩檢出來有問題才知道怎麼追蹤轉介。

魏璽倫補充，國健署持續研議增加兒童預防保健服務補助次數，並爭取相關預算，若預算到位，希望明年可以上路，在孩子「4到10個月」時至少增加一次，「3歲到7歲」再加一次，把篩檢間隔縮短。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法