自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

「兒童預防保健服務」擬增2次！ 國健署：盼明年上路

2025/08/11 12:04

國健署長沈靜芬自今年8月接任後，首度出席記者會，對媒體有問必答。（記者林志怡攝）

國健署長沈靜芬自今年8月接任後，首度出席記者會，對媒體有問必答。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕我國面臨少子化威脅，為提升兒童健康照護，衛福部國民健康署已提供7次「兒童預防保健服務」。國健署長沈靜芬自今年8月接任署長職位後，首度出席記者會表示，國健署持續規劃將兒童預防保健服務自7次增加到9次；副署長魏璽倫補充，國健署持續研議相關措施並爭取預算，希望明年有機會上路。

沈靜芬原是成大醫院小兒部小兒感染科主任，並擔任總統府健康台灣委員會委員，上任10天後，首度出席記者會時，會想投身政府相關公共政策議題不是偶然，她作為兒童感染科醫師，除了感染性疾病外，也對預防醫學有很大的興趣。

此外，沈靜芬說，在接下國健署長一職前，她先是接觸了健康台灣委員會，從不一樣層次的健康促進工作項目，這次更從第一線醫師到公部門，參與更近一步疾病預防健康促進，起心動念仍是從醫師的角度出發，希望由衛教及預防進一步預防疾病，目前也已經透過國健署人事室請辭健康台灣委員會委員職位。

沈靜芬提到，從被徵詢到答應接任沒有考慮很久，未來也希望以開放多元態度來與團隊協作，在具備人文關懷的精神下，以病人為中心、從全社區的需求來考量健康促進與疾病預防政策。

對於接下來的政策方向，沈靜芬說明，健康台灣除2030年癌症標準化死亡率降低3分之1、落實三高防治外，也兼有婦幼相關內容，國健署持續提供生育、育兒相關支持、生殖補助，並針對媽媽提供2次產後健檢，給予媽媽健康與心理相關支持。

沈靜芬進一步指出，國健署也已提供7次兒童預防保健服務補助，包括出生6天內、出生至2個月、2至4個月、4至10個月、10個月至1歲半、1歲半至2歲、2至3歲、3至未滿7歲，未來將進一步增加兒童預防保健服務次數為9次，也希望把資訊整合，篩檢出來有問題才知道怎麼追蹤轉介。

魏璽倫補充，國健署持續研議增加兒童預防保健服務補助次數，並爭取相關預算，若預算到位，希望明年可以上路，在孩子「4到10個月」時至少增加一次，「3歲到7歲」再加一次，把篩檢間隔縮短。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中